Quest’anno la Calabria è la meta di mare perfetta per risparmiare

Tutti al mare, ok, ma come risparmiare? Forse c’è una meta perfetta quest’anno. La Calabria è una delle regioni italiane più autentiche e sorprendenti, capace di offrire spiagge da cartolina, borghi storici, natura selvaggia e un’accoglienza calorosa. Ma ciò che la rende ancora più speciale è il fatto che, a differenza di molte destinazioni turistiche più inflazionate, qui è possibile godersi una vacanza estiva indimenticabile senza svuotare il portafoglio. Tra località balneari economiche e itinerari nell’entroterra, ecco dove andare per vivere un’estate low cost nel cuore del Sud.

Calabria, spiagge economiche e mare cristallino

Uno dei principali motivi per scegliere la Calabria è il suo mare.

Lungo le coste ionica e tirrenica si trovano numerose località dove rilassarsi in riva all’acqua senza spendere una fortuna. Tra queste, Caulonia Marina e Sellia Marina si distinguono per le ampie spiagge sabbiose e i prezzi accessibili. Questi centri sono ideali per famiglie e coppie che cercano tranquillità e servizi essenziali a buon prezzo.

Siderno, sul versante ionico, offre un litorale ampio e meno affollato, con sistemazioni economiche e stabilimenti che mantengono tariffe competitive anche in alta stagione. Per chi desidera un tocco di fascino storico, Pizzo Calabro unisce mare e tradizione gastronomica: celebre per il suo tartufo, è un borgo incantevole con spiagge e calette a misura di chi cerca autenticità.

Anche località più note come Tropea e Capo Vaticano, sebbene molto frequentate, possono essere vissute in modalità low cost prenotando con largo anticipo o scegliendo strutture nei dintorni, meno turistiche ma ben collegate.

Borghi affascinanti e natura gratuita

Una delle carte vincenti della Calabria è la possibilità di alternare mare e montagna, relax e cultura.

Scilla, con il suo suggestivo quartiere di Chianalea, è un gioiello affacciato sul mare Tirreno, perfetto per passeggiate tra vicoli e cene a base di pesce fresco. Anche Diamante, famoso per i suoi murales e il peperoncino, regala un’esperienza artistica e culinaria a costi contenuti.

Per chi ama la storia, Santa Severina è una tappa imperdibile: borgo medievale arroccato su un’altura, vanta un castello, chiese bizantine e viste spettacolari, con ingressi a prezzi simbolici o completamente gratuiti. Ideale per chi viaggia con lo zaino in spalla o in cerca di una vacanza alternativa.

L’entroterra calabrese, spesso poco battuto, nasconde meraviglie naturali come il Parco Nazionale dell’Aspromonte e la Vallata dello Stilaro, dove si possono fare escursioni tra boschi, ruscelli e paesini rurali, partecipare a sagre e assaporare prodotti locali come olio, miele e formaggi direttamente dai produttori.

Come organizzare una vacanza davvero economica in Calabria

Per godersi la Calabria senza spendere troppo, è fondamentale pianificare con intelligenza. Il primo consiglio è evitare il mese di agosto, in cui i prezzi aumentano vertiginosamente. Giugno e settembre sono i periodi migliori: meno affollamento, clima ideale e tariffe più basse per alloggi e servizi. In secondo luogo, conviene scegliere strutture alternative come agriturismi, bed & breakfast o residence gestiti a livello familiare: offrono spesso prezzi contenuti e un’accoglienza più autentica rispetto agli hotel convenzionali.

Dal punto di vista dei trasporti, negli ultimi anni i voli low cost verso Reggio Calabria hanno reso la regione più accessibile. Diverse compagnie, anche straniere, collegano il sud Italia con le principali città europee, consentendo di partire per una vacanza al mare anche last minute senza spese esorbitanti. Una volta arrivati, spostarsi in treno o in autobus locali permette di contenere i costi, soprattutto se si evita il noleggio auto nei periodi di alta stagione. In molte località i trasporti pubblici sono efficienti e ben integrati con i punti di interesse turistico.

La Calabria è la meta perfetta per chi vuole vivere l’estate tra mare, borghi e natura, con un occhio al portafoglio. Dai litorali tranquilli come Sellia e Siderno alle perle più famose come Tropea e Scilla, dalle passeggiate tra i murales di Diamante alle escursioni nell’Aspromonte, ogni angolo di questa regione offre emozioni autentiche a prezzi sostenibili. Basta scegliere il periodo giusto, preferire sistemazioni familiari e lasciarsi guidare dallo spirito dell’avventura. Perché in Calabria il lusso più grande è la semplicità.

Riassumendo.