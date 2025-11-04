Quattro Pilastri d’Europa: Cedole all’1,10% e Barriere Profonde al Servizio del Capital

Investire con Intelligenza nell’Incertezza del Mercato Europeo

In un periodo in cui i mercati vivono fasi alterne e i segnali macroeconomici restano misti, cresce l’interesse per strumenti capaci di generare rendimento senza sacrificare la protezione. Il nuovo Cash Collect Certificate di Vontobel (ISIN: DE000VH7YBT8) si inserisce in questo contesto come un’opzione da considerare per chi desidera combinare regolarità di cedole e meccanismi di difesa contro scenari sfavorevoli.

Dotato di cedole mensili da €1,10, un effetto memoria per le cedole non pagate e una barriera capitale fissata al 40% (quindi i titoli che compongono il paniere possono perdere fino al 60% dallo strike!), il certificato rappresenta una soluzione adatta a chi intende proteggere il capitale senza rinunciare ad una redditività significativa.

Il certificato viene emesso a 99,5€, quindi 0,5% sotto la pari, un ulteriore vantaggio per chi volesse investire sin dalle prime battute

Dettagli Chiave del Certificato

ISIN: DE000VH7YBT8

DE000VH7YBT8 Cedola mensile: €1,10 (pari al 13,2% annuo potenziale)

€1,10 (pari al 13,2% annuo potenziale) Barriera per le cedole: 50% del valore iniziale

50% del valore iniziale Barriera capitale: 40% del valore iniziale

40% del valore iniziale Sottostanti: STMicroelectronics, Stellantis, Saipem, Commerzbank

Un Paniere di Settori Strategici Europei

Il certificato DE000VH7YBT8 si appoggia su un basket di quattro società europee attive in comparti fondamentali per la trasformazione economica del continente: tecnologia, energia, mobilità e finanza.

STMicroelectronics, attiva nel settore dei semiconduttori, mostra una solida base patrimoniale nonostante una recente contrazione del prezzo. L’azienda ha completato un buy-back, segno di fiducia nella propria traiettoria, e continua a puntare sui microcontrollori, mentre alcuni segmenti più ciclici come il Power & Discrete risultano più deboli.

Stellantis, colosso dell’automotive, prosegue nella sua transizione verso la mobilità elettrica.

Nonostante un bilancio in perdita nell’ultimo periodo, ha visto crescere i ricavi e le consegne, e punta a una maggiore efficienza operativa anche nel 2026.

Saipem, rappresentante del comparto energetico, ha registrato ricavi in crescita e un portafoglio ordini sostanzioso. Il ritorno all’utile e le prospettive di medio periodo confermano la traiettoria di stabilizzazione.

Commerzbank completa il paniere con una dinamica di rivalutazione importante. Il titolo ha vissuto un rally sostenuto da fondamentali solidi e un contesto macro più favorevole.

Protezione e Cedole: I Livelli di Barriera

Sottostante Barriera Cedola (50%) Barriera Capitale (40%) STMicroelectronics €10,733 €8,586 Stellantis €4,401 €3,521 Saipem €1,136 €0,909 Commerzbank €15,75 €12,60

Le cedole mensili vengono erogate se, alla data di osservazione, tutti i titoli sono sopra il 50% del valore iniziale. A scadenza, il capitale è protetto se nessuno dei sottostanti ha perso più del 60% rispetto al livello iniziale.

Funzionamento del DE000VH7YBT8: Cedole, Memoria e Step-Down

Il meccanismo è semplice ma efficace: ogni mese si osservano i livelli dei sottostanti. Se tutti superano il 50%, la cedola viene pagata. In caso contrario, si accumula e potrà essere recuperata successivamente (effetto memoria).

A partire da maggio 2026, il certificato può scadere anticipatamente se tutti i sottostanti superano il livello di Autocall, che inizia al 100% e scende dell’1% al mese fino al 70%. Questo meccanismo di Step-Down aumenta le probabilità di rimborso anticipato anche in contesti di mercato moderatamente negativi.

Perché Considerarlo Oggi

🔸 Cedole potenziali elevate (13,20% annuo), con memoria

🔸 Difesa del capitale con barriera al 40%

🔸 Orizzonte temporale di tre anni, ma con uscita anticipata possibile

🔸 Investimento in euro, senza rischio cambio

🔸 Esposizione su 4 settori ad alta rilevanza europea

Rischi da Tenere a Mente

Trattandosi di un certificato worst-of, la performance finale dipende dal peggiore dei titoli nel paniere. Se anche uno solo scende sotto il 40% del valore iniziale a scadenza, si registra una perdita del capitale in linea con la sua performance.

C’è inoltre un rischio emittente: il certificato è emesso da Vontobel Financial Products GmbH, garantito da Vontobel Holding AG, con un rating solido e un track record consolidato nel mercato dei certificati.

Nota di trasparenza

Questo contenuto è stato realizzato con il contributo di uno sponsor. Le informazioni riportate non costituiscono in alcun caso consulenza finanziaria. Opinioni e considerazioni non vanno intese come raccomandazioni di investimento. Prima di investire, si invita a consultare la documentazione ufficiale dell’emittente e a rivolgersi a un consulente abilitato.