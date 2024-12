Quanto devi guadagnare per andare in pensione a 62 anni nel 2025?

Quanto bisogna guadagnare per andare in pensione all’età di 62 anni nel 2025? Come canta Mahmood con il brano Soldi: “Volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va”.

I soldi non sono di certo la cosa più preziosa al mondo. Tuttavia non si può negare che ricoprano un ruolo importante nella vita di ognuno di noi. Proprio grazie ai soldi, infatti, possiamo acquistare i beni e accedere ai servizi di nostro interesse.

Quota 103 confermata per il 2025

Ma non solo, se in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, il fatto di guadagnare un bel po’ di soldi si rivela essere necessario per poter

Stando alla normativa vigente è possibile accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 67 anni, purché il soggetto interessato abbia maturato almeno vent’anni di contributi. In determinati casi, però, è possibile uscire prima del previsto. In particolare gli uomini possono accedere alla pensione anticipata ordinaria, a prescindere dal requisito anagrafico, a patto di aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi.

Tale soglia è fissata a quota 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Ma non solo, il governo mette in campo varie misure che permettono di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro, come ad esempio quota 103. Come si evince dal testo della Legge di Bilancio 2025, infatti:

“Il comma 2 dell’articolo 24 prevede l’estensione temporale di una fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato – cosiddetta quota 103 –, fattispecie che costituisce una possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. L’estensione temporale in oggetto concerne i soggetti che conseguono i requisiti inerenti alla quota 103 – costituiti dal possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni – nel corso dell’anno 2025″.

Quanto devi guadagnare per andare in pensione a 62 anni nel 2025?

Coloro che decidono di accedere alla pensione anticipata devono essere consapevoli del fatto che l’importo dell’assegno sarà più basso rispetto a quello a cui avrebbero diritto attendendo di compiere 67 anni e quindi di poter accedere alla pensione di vecchiaia.

Ne è un chiaro esempio, appunto, Quota 103 che presenta dei paletti ben definiti. In particolare per accedere a tale misura è necessario che l‘importo lordo corrisposto non superi di cinque volte il trattamento minimo previsto dall’Inps, ovvero circa 3 mila euro lordi.

Questo almeno fino al momento in cui il lavoratore non raggiungere il requisito anagrafico ordinario per andare in pensione, ovvero, come già detto, i 67 anni di età.

È possibile quindi dedurre che Quota 103 è una soluzione poco gradita da coloro che avrebbero diritto a un trattamento pensionistico di importo superiore a 3 mila euro. E che percepiscono quindi uno stipendio medio alto. Quest’ultimi, infatti, dovrebbero fare i conti con delle minori entrate non indifferenti. Una volta effettuato l’accesso a Quota 103, inoltre, è possibile lavorare solo in modo autonomo e occasionale. Senza superare il limite annuo di 5 mila euro.

Un aspetto quest’ultimo che importante prendere in considerazione. In modo tale da fare tutte le valutazioni del caso prima di decidere se optare o meno per Quota 103.