Quanto costano oggi Netflix, Sky e DAZN? Le offerte del momento

Il mercato della pay TV e dello streaming in Italia offre numerose opzioni per chi cerca intrattenimento, sport e film. Le principali piattaforme, da Sky a DAZN fino a Netflix e Prime Video, propongono abbonamenti con promozioni aggiornate. Ecco una panoramica completa delle migliori offerte disponibili a febbraio 2025.

Offerte Sky, DAZN e Mediaset

Sky continua a essere un punto di riferimento per chi cerca sport, cinema e serie TV in alta qualità. Attualmente, sono disponibili diverse promozioni:

Sky TV + Netflix : 14,90 euro al mese per 18 mesi, poi 30€ al mese. Include tutto l’intrattenimento Sky e il catalogo Netflix.

: 14,90 euro al mese per 18 mesi, poi 30€ al mese. Include tutto l’intrattenimento Sky e il catalogo Netflix. Sky TV + Sky Calcio : 15,90 euro al mese per 18 mesi, poi 33€. Perfetto per i tifosi di calcio, con 3 partite di Serie A a giornata e Premier League.

: 15,90 euro al mese per 18 mesi, poi 33€. Sky TV + Sky Cinema + Sky Calcio: 19,90 euro al mese per 18 mesi, poi 47€, combinando sport e cinema con i film di Sky.

DAZN resta la piattaforma ideale per il calcio e lo sport in diretta. Le offerte attuali sono:

DAZN Start : 11,99 euro al mese, senza Serie A ma con sport come basket, NFL e UFC.

: 11,99 euro al mese, senza Serie A ma con sport come basket, NFL e UFC. DAZN Goal Pass : 13,99 euro al mese, con 3 partite di Serie A a giornata.

: 13,99 euro al mese, con 3 partite di Serie A a giornata. DAZN Standard : 34,99 euro al mese, con tutta la Serie A, la Serie B e le coppe europee.

: 34,99 euro al mese, con tutta la Serie A, la Serie B e le coppe europee. DAZN Plus: 59,99 euro al mese, con visione su più dispositivi anche su reti diverse.

Mediaset Infinity offre invece il pacchetto Infinity+, che include cinema, serie TV e le migliori partite di Champions League al costo di 7,99 euro al mese.

Non solo Netflix, offerte TIMVISION e altre pay TV

TIMVISION offre diverse opzioni per chi vuole unire pay TV e streaming:

TIMVISION con Disney+ : 6,99 euro al mese fino al 22 febbraio, con l’intrattenimento Disney.

: 6,99 euro al mese fino al 22 febbraio, con l’intrattenimento Disney. TIMVISION con Netflix : 7,99 euro al mese fino al 22 febbraio, con Netflix incluso.

: 7,99 euro al mese fino al 22 febbraio, con Netflix incluso. TIMVISION Intrattenimento: 9,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99€, con Disney+, Netflix, Prime Video e TIMVISION.

Altre piattaforme di pay TV come Now TV e Amazon Prime Video Channels permettono di acquistare pacchetti specifici, con offerte che variano in base ai contenuti scelti.

Offerte streaming: Netflix, Prime Video e Disney+

Apriamo ora un capitolo a parte, in quanto Netflix è sicuramente la piattaforma che più di tutte sta vivendo un buon periodo, particolarmente florido dopo essere riuscita a far quadrare nuovamente il suo bilancio. Attualmente, nel settore dello streaming, Netflix offre tre piani di abbonamento:

Base con pubblicità : 5,49 euro al mese, con qualità HD e interruzioni pubblicitarie.

: 5,49 euro al mese, con qualità HD e interruzioni pubblicitarie. Standard : 11,99 euro al mese, con qualità Full HD e visione su due dispositivi.

: 11,99 euro al mese, con qualità Full HD e visione su due dispositivi. Premium: 17,99 euro al mese, con qualità 4K HDR e fino a quattro dispositivi.

Prime Video è incluso nell’abbonamento Amazon Prime (4,99€ al mese o 49,90€ all’anno), mentre Disney+ ha tre piani:

Standard con pubblicità : 5,99 euro al mese, fino a due dispositivi.

: 5,99 euro al mese, fino a due dispositivi. Standard senza pubblicità : 9,99 euro al mese, fino a due dispositivi.

: 9,99 euro al mese, fino a due dispositivi. Premium: 13,9 euro al mese, con qualità 4K UHD e quattro dispositivi.

C’è poi la più recente Paramount+, una piattaforma di streaming che offre un vasto catalogo di film, serie TV, documentari e contenuti originali. L’abbonamento prevede due opzioni: quello mensile da 7,99 euro al mese con accesso a tutti i contenuti senza pubblicità.

Annuale da 79,90 euro all’anno, che permette di risparmiare due mesi rispetto al piano mensile.

Paramount+ è disponibile come servizio indipendente o incluso in alcune offerte Sky (per i clienti Sky Cinema senza costi aggiuntivi). Inoltre, può essere integrato in Amazon Prime Video Channels per una gestione più semplice dei contenuti da un’unica piattaforma.

Le offerte variano spesso, quindi è consigliabile controllare i siti ufficiali per aggiornamenti e promozioni personalizzate.

I punti più importanti.