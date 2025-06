Prezzo della benzina: cresce la paura di nuovi aumenti dopo l’attacco USA all’Iran

L’attacco statunitense alle infrastrutture nucleari iraniane ha scatenato un’ondata di tensioni sui mercati internazionali, riaccendendo i timori per una nuova impennata del prezzo della benzina. Sebbene in Italia i rincari non si siano ancora fatti sentire in modo significativo, i segnali che arrivano dai mercati sono inequivocabili: il prezzo del petrolio è tornato a salire con decisione e il timore di una crisi energetica globale si fa ogni giorno più concreto.

Le quotazioni del Brent e del WTI hanno già mostrato una reazione netta, spingendo in alto le aspettative degli analisti riguardo a un possibile nuovo rincaro dei carburanti anche alla pompa.

In Italia, il prezzo medio della benzina in modalità self si attesta attorno a 1,74 euro al litro, mentre il diesel viaggia intorno a 1,65 euro. Prezzi elevati ma ancora sotto controllo, almeno per ora.

Il problema, però, è tutto nella prospettiva. Se la situazione internazionale dovesse degenerare – con l’Iran che minaccia ritorsioni e una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz – gli effetti sui mercati energetici sarebbero devastanti. L’Italia, fortemente dipendente dalle importazioni, si troverebbe a fare i conti con un rincaro rapido e sostanzioso dei carburanti, con conseguenze dirette su famiglie, trasporti e attività produttive.

Prezzo benzina, cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni

Il nodo centrale della crisi è lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico dal quale transita circa un terzo delle forniture mondiali di greggio. Una sua eventuale chiusura o anche solo un’interruzione temporanea causerebbe uno choc immediato sull’offerta globale, spingendo il prezzo del petrolio a livelli d’allarme. Alcuni scenari ipotizzano anche un ritorno del Brent sopra i 100 dollari al barile, con la benzina italiana che supererebbe facilmente i 2 euro al litro, specialmente nelle regioni con accise più alte.

In questo contesto, le famiglie si troverebbero strette nella morsa tra caro carburanti e inflazione, in un momento in cui il potere d’acquisto è già messo a dura prova. Ma anche le imprese subirebbero un colpo pesante: aumenti nei costi di trasporto, ritardi nella logistica, rincari dei prezzi finali per i consumatori. A cascata, tutto il sistema economico ne risentirebbe.

Il governo, dal canto suo, potrebbe valutare misure emergenziali per contenere gli effetti sui prezzi alla pompa. Riduzione temporanea delle accise, crediti di imposta per le aziende più colpite, incentivi al risparmio energetico: tutte ipotesi che restano sul tavolo, ma che richiederebbero coperture economiche difficili da trovare. E non è detto che l’esecutivo voglia intervenire subito, visto che al momento i prezzi sono ancora considerati “sotto controllo”.

Prezzo benzina, quando l’energia diventa una bomba politica

La questione del prezzo dei carburanti non è soltanto economica, ma profondamente politica. In Italia, il carburante rappresenta uno dei temi più sensibili per l’opinione pubblica: ogni aumento genera malcontento, proteste, tensioni. E a differenza del passato, oggi i margini per intervenire sono più stretti: il debito pubblico è elevato, le risorse per tagliare le accise scarseggiano, e l’Europa osserva.

C’è poi un altro elemento da considerare: l’eventuale allargamento del conflitto tra USA e Iran potrebbe rendere permanente uno scenario di instabilità. In questo caso, l’aumento dei prezzi non sarebbe solo un picco momentaneo, ma l’inizio di una fase prolungata di incertezza energetica, dove ogni rifornimento diventa più caro e ogni litro versato nel serbatoio pesa come oro.

Il risultato? Un’Italia ancora più vulnerabile, in cui i consumatori pagano il prezzo di scelte strategiche prese a migliaia di chilometri di distanza. Il legame tra geopolitica e benzina, oggi più che mai, si mostra in tutta la sua brutalità.

I punti chiave.