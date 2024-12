Le vacanze natalizie si allungano con i permessi 104? Come canta Tiziano Ferro con il brano Perdono: “Con questa gioia che mi stringe il cuore a quattro cinque giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. ripenso a quando ho fatto io del male. E di persone ce ne sono tante, buoni pretesti sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi, comincio un nuovo anno”.

Il mese di dicembre è finalmente arrivato, portando con sé le tanto attese festività natalizie. Considerato uno dei periodi più magici dell’anno, sia grandi che piccini non vedono l’ora di poter staccare un po’ la spina e concedersi dei giorni di meritato riposo, possibilmente in compagnia delle persone loro più care.

Il tutto fermo restando il fatto che bisogna ovviamente conciliare le esigenze personali con quelle lavorative. Non tutte le aziende, d’altronde, hanno la possibilità di chiudere in concomitanza delle festività natalizie. Allo stesso tempo alcuni lavoratori potrebbero avere la necessità di assentarsi dal posto di lavoro per motivi improrogabili.

Ad esempio perché devono prestare assistenza a un parente non autosufficiente. Proprio in quest’ultimo caso giungono in aiuto i permessi Legge 104, volti a tutelare i diritti dei caregiver e delle persone di cui si prendono cura. Ma grazie ai permessi legge 104 è possibile allungare le vacanze di Natale? Ecco come funziona.

Con i permessi 104 a Natale le vacanze si allungano?

Conciliare gli impegni di lavoro con quelli privati non è di certo semplice. La gestione del tempo è ancora più complicata nel caso in cui si debba purtroppo fare i conti con dei problemi di salute. In tale ambito giungono in aiuto delle misure a sostegno dei soggetti più fragili come ad esempio i permessi Legge 104.

Hanno diritto a quest’ultimi, ricordiamo, i lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave e i soggetti che assistono familiari disabili in situazione grave.

Proprio soffermandosi sui permessi legge 104 è bene sapere che i giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra i giorni di permessi Legge 104 non vengono conteggiati

A tal proposito, inoltre, è bene sottolineare che i permessi legge 104 e le ferie non possono essere utilizzate contemporaneamente. Ovvero, se ad esempio un lavoratore ha già programmato le ferie per il periodo compreso dal 27 al 31 dicembre e richiede un permesso legge 104 per il 30 dicembre, allora quest’ultimo giorno viene considerato come permesso e non come ferie.

È importante, pertanto, informare in modo tempestivo il proprio datore in modo tale da usufruire del permesso e interrompere le ferie, per poi poter beneficiare di quest’ultime in un secondo momento.

Permessi 104 e festività

I permessi legge 104, ovviamente, non possono essere richiesti per i giorni festivi come il 25 dicembre e il 1° gennaio, poiché si tratta di giorni non lavorativi. Nulla però vieta di richiedere i permessi nei giorni intercorrenti tra le festività, come ad esempio il 27 e il 30 dicembre. In questo modo è possibile allungare le vacanze natalizie grazie ai permessi legge 104.

Il tutto, ovviamente, a patto di utilizzare tali giorni per dedicarsi effettivamente alla cura del parente non autosufficiente. In caso contrario si rischia di essere licenziati per abuso dei permessi legge 104. Si invita, inoltre, a concordare i giorni di ferie e permessi con il proprio datore. Ciò in modo tale da consentire a quest’ultimo di poter organizzare al meglio l’attività aziendale.