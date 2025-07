Pensioni luglio 2025, si parte: calendario, orari e consigli per evitare file alle Poste

L’inizio di ogni mese rappresenta un momento cruciale per milioni di pensionati italiani, e luglio 2025 non fa eccezione. Il cedolino pensione che l’INPS elargisce puntualmente a inizio mese è tra le prestazioni più attese.

Questo appuntamento si conferma anche a luglio, accompagnato da importanti aggiornamenti riguardanti le date di accredito, le modalità di ritiro e le indicazioni operative per evitare disagi.

Pagamento pensioni luglio: quando arriva l’accredito

Il primo giorno utile per il versamento delle pensioni luglio 2025 è oggi, martedì 1° luglio. In questa data, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede automaticamente all’erogazione degli importi spettanti, in favore di tutti i titolari di pensione che ricevono l’accredito tramite conto corrente bancario.

Anche coloro che hanno indicato come riferimento un libretto di risparmio, un conto BancoPosta o una carta Postepay Evolution, riceveranno il pagamento nello stesso giorno, sempre che l’opzione di accredito diretto sia stata regolarmente attivata.

Ricordiamo che sulle pensioni di luglio, per circa tre milioni di pensionati, c’è la quattordicesima.

Ritiro in contanti alle Poste: il calendario con la turnazione

Per chi, invece, è solito recarsi fisicamente presso gli sportelli di Poste Italiane per ritirare la pensione in contanti, è raccomandabile (ma non vincolante) seguire la consueta suddivisione alfabetica stabilita per distribuire i flussi e limitare le attese.

Il calendario predisposto per le pensioni del il mese di luglio 2025 è il seguente:

A-B: martedì 1° luglio

C-D: mercoledì 2 luglio

E-K: giovedì 3 luglio

L-O: venerdì 4 luglio

P-R: sabato 5 luglio (solo al mattino)

S-Z: lunedì 7 luglio.

Questa turnazione è stata introdotta per garantire maggiore efficienza negli uffici postali, evitando lunghe file e assembramenti, soprattutto nelle ore mattutine dei primi giorni del mese.

Pensioni luglio 2025: suggerimenti per evitare lunghe attese

Poste Italiane invita tutti i pensionati che si recano agli sportelli per il ritiro in contanti a privilegiare le fasce orarie meno affollate. È consigliabile, dove possibile, evitare le prime ore del mattino, optando invece per la tarda mattinata o le ore del primo pomeriggio. In particolare, recarsi alle Poste nei giorni immediatamente successivi al primo può fare una grande differenza in termini di rapidità del servizio.

Questa raccomandazione è particolarmente utile nei piccoli centri dove la presenza di sportelli può essere limitata, ma vale anche nelle grandi città, dove l’afflusso è spesso elevato nei primi giorni del mese.

Limite per il pagamento in contanti

Va ricordato che il ritiro in contanti della pensione in Posta è consentito esclusivamente per importi netti fino a 1.000 euro. Superata questa soglia, è necessario indicare un conto corrente o altro strumento elettronico di pagamento per ricevere l’importo spettante.

Questo limite rientra nel quadro normativo volto a favorire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e a ridurre l’uso del contante, in linea con le politiche di contrasto all’evasione fiscale.

Riassumendo