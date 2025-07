Perché è scoppiata la polemica sui saldi estivi di quest’anno?

L’estate 2025 si apre con una nuova ondata di sconti e promozioni, ma anche con un acceso dibattito sul rispetto delle normative che regolano i saldi estivi e invernali. Nonostante la data ufficiale di inizio dei saldi estivi sia fissata per sabato 5 luglio nella maggior parte delle regioni italiane, numerosi esercizi commerciali, sia fisici che online, hanno anticipato le offerte, suscitando le proteste delle associazioni di categoria e sollevando interrogativi sulla correttezza di tali pratiche.

Le vendite promozionali anticipate, spesso mascherate da “offerte speciali” o “liquidazioni”, mettono in difficoltà i negozi tradizionali, già provati dalla concorrenza dell’e-commerce e dalle sfide economiche post-pandemiche.

La situazione attuale evidenzia la necessità di una riflessione approfondita sulle regole che disciplinano i saldi e sulla loro efficacia nel contesto commerciale odierno.

Le polemiche sui saldi anticipati

Le associazioni di commercianti denunciano da tempo la pratica diffusa di anticipare i saldi rispetto alle date ufficiali stabilite dalle normative regionali. Questa tendenza, alimentata soprattutto dalle piattaforme online e da alcune catene di distribuzione, crea una concorrenza sleale nei confronti dei piccoli esercenti, che rispettano le regole e attendono la data ufficiale per avviare le promozioni.

La mancanza di controlli efficaci e di sanzioni dissuasive contribuisce a rendere questa pratica sempre più diffusa, minando la fiducia dei consumatori e l’equità del mercato. Le associazioni di categoria chiedono interventi più incisivi da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle regole e tutelare i diritti degli operatori onesti.

Il calendario ufficiale dei saldi estivi 2025

Nonostante le polemiche, il calendario ufficiale dei saldi estivi 2025 è stato definito dalle regioni italiane, con alcune variazioni locali.

Di seguito, le date di inizio e fine dei saldi, regione per regione:

Abruzzo: dal 5 luglio per 60 giorni; vendite promozionali consentite tutto l’anno.

Basilicata: dal 5 luglio al 2 settembre; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Calabria: dal 5 luglio per 60 giorni; divieto di vendite promozionali 15 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Campania: dal 5 luglio per 60 giorni; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Emilia-Romagna: dal 5 luglio per 60 giorni; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Friuli Venezia Giulia: dal 5 luglio al 30 settembre; vendite promozionali consentite tutto l’anno.

Lazio: dal 5 luglio per 60 giorni; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Liguria: dal 5 luglio al 18 agosto; divieto di vendite promozionali 40 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Lombardia: dal 5 luglio al 2 settembre; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Marche: dal 5 luglio al 1 settembre; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Molise: dal 5 luglio per 60 giorni; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima e 30 giorni dopo l’inizio dei saldi.

Piemonte: dal 5 luglio per 8 settimane; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Puglia: dal 5 luglio al 2 settembre; divieto di vendite promozionali 15 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Sardegna: dal 5 luglio per 60 giorni; divieto di vendite promozionali 40 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Sicilia: dal 1 luglio al 15 settembre; vendite promozionali consentite tutto l’anno.

Toscana: dal 6 luglio per 60 giorni; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Umbria: dal 5 luglio per 60 giorni; vendite promozionali consentite tutto l’anno.

Valle d’Aosta: dal 5 luglio al 30 settembre; divieto di vendite promozionali 15 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Veneto: dal 5 luglio al 31 agosto; divieto di vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Provincia autonoma di Trento: i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi, per una durata massima di 60 giorni.

Provincia autonoma di Bolzano:

Zone non turistiche: dal 16 luglio al 13 agosto.

Zone turistiche: dal 22 agosto al 19 settembre.

È già tempo di saldi

La stagione dei saldi estivi 2025 si apre in un clima di incertezza e tensione, con le polemiche sui saldi anticipati che rischiano di offuscare l’entusiasmo dei consumatori e la fiducia nel sistema commerciale. È fondamentale che le istituzioni e le associazioni di categoria collaborino per garantire il rispetto delle regole, tutelare i diritti dei consumatori e sostenere i commercianti che operano nel rispetto della legalità. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile preservare l’equità del mercato e assicurare che i saldi rappresentino un’opportunità reale per tutti, consumatori e operatori del settore.

In sintesi.