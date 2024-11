Pensioni 2025, una rivalutazione che non serve

A partire da gennaio 2025, le pensioni in Italia subiranno un lieve aumento grazie al consueto meccanismo di rivalutazione automatica, che adegua gli importi erogati al tasso di rivalutazione.

Tuttavia, l’incremento previsto sarà esiguo rispetto agli anni precedenti, riflettendo un contesto economico caratterizzato da una bassa inflazione, stimata intorno all’1%. Questa previsione fa sì che l’impatto sui redditi dei pensionati risulti marginale, sollevando interrogativi sull’effettiva capacità di queste rivalutazioni di compensare l’aumento reale del costo vita.

La rivalutazione pensioni per il 2025

Ogni anno, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni permette di adeguare gli importi mensili al costo della vita, utilizzando come parametro il tasso di inflazione calcolato dall’ISTAT.

gennaio 2023: l’inflazione aveva spinto la rivalutazione al 7,3%, successivamente aumentata all’8,1%;

gennaio 2024: il tasso di rivalutazione ridotto al 5,4% aveva comunque garantito un aumento più consistente rispetto a quelli previsti per il 2025.

Nel 2025, si prevede un adeguamento molto contenuto: con un’inflazione stimata all’1% a fine 2024 gli aumenti tradurranno in pochi euro aggiuntivi. Un confronto con gli ultimi due anni evidenzia chiaramente la portata ridotta di questa rivalutazione:

Questo calo dell’inflazione è dovuto a un rallentamento della crescita dei prezzi, ma non senza conseguenze per i pensionati.

L’inflazione bassa: un bene o un limite?

Sebbene un prezzo basso sembri positivo per l’economia, è necessario considerare il contesto da cui deriva. I prezzi al consumo, infatti, si sono ormai stabilizzati su livelli più alti rispetto agli anni precedenti. Questo significa che, anche se il premio attuale è contenuto, il potere d’acquisto dei pensionati rimane influenzato dall’aumento del significato degli anni passati.

Un esempio lampante è quello dei beni di prima necessità: in passato, il prezzo di un chilo di pasta poteva aggirarsi sui 40 centesimi, mentre oggi si attesta intorno a 1 euro. Se l’inflazione del momento riflette solo la differenza tra 1 euro e 1,01 euro (pari all’1%), la rivalutazione delle pensioni non tiene conto del salto precedente da 40 centesimi a 1 euro.

Di fatto, i pensionati si trovano ad affrontare costi più alti senza che gli adeguamenti riflettono pienamente l’aumento complessivo del costo della vita. In altre parole se il prezzo della pasta si è assestato a 1 euro circa è ovvio che se oggi costa 1,01 l’inflazione è dell’1%. Ma nella realtà, il saldo da 0,40 centesimi a 1,01 euro non è stato accompagnato da un “concreto”. adeguamento delle pensioni.

Il problema della base di calcolo

Il sistema di rivalutazione si basa sull’andamento dell’acquisto su base annuale, ma non considera l’adeguamento retroattivo rispetto all’aumento strutturale dei prezzi. Questo metodo, pur essendo utile per evitare un eccessivo disallineamento tra prezzi e pensioni, non riesce a colmare il divario generato dai forti rincari verificatisi negli anni scorsi.

In pratica, mentre i prezzi al consumo raggiungono nuovi livelli di equilibrio, i pensionati si trovano a dover gestire il proprio bilancio con incrementi che non riescono a compensare le spese reali. Questo problema si acuisce in un contesto in cui molti beni e servizi essenziali continuano a rappresentare una quota significativa delle spese mensili di chi percepisce una pensione.

Rivalutazione pensioni: prospettive nel 2025

L’adeguamento previsto per gennaio 2025 appare, quindi, insufficiente per garantire un miglioramento significativo delle condizioni economiche dei pensionati italiani. Per chi ha un reddito fisso, anche un’acquisto apparentemente basso può avere un impatto rilevante. Specialmente quando si considera il divario tra l’aumento dei prezzi negli anni precedenti e gli importi effettivamente erogati.

Questo scenario solleva questioni più ampie sulla sostenibilità del sistema previdenziale e sulla sua capacità di garantire un tenore di vita dignitoso per i beneficiari. In assenza di una revisione strutturale del metodo di calcolo della rivalutazione, il rischio è che il gap tra il costo reale della vita e gli adeguamenti pensionistici continuano a crescere.

Un futuro incerto per i pensionati

La rivalutazione delle pensioni di gennaio 2025 rappresenta un banco di prova per il sistema previdenziale italiano. Mentre il contenuto del pacchetto offre un sollievo apparente, la realtà quotidiana dei pensionati racconta una storia diversa: quella di un potere d’acquisto eroso dai rincari degli anni passati e da adeguamenti insufficienti a colmare il divario.

Per garantire che il sistema pensionistico rimanga un pilastro fondamentale del welfare italiano, sarebbe necessario affrontare con urgenza queste criticità. Solo così si potrà offrire una risposta concreta alle esigenze di milioni di cittadini che, dopo una vita di lavoro, meriterebbero solo stabilità.

Riassumendo…