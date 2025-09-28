Pensione a 67 anni o rimandare? Ecco come fare la scelta giusta

Dal momento che stanno varando sempre più spesso misure che favoriscono chi resta a lavorare e non va in pensione, con premi autentici per chi rimane nonostante abbia maturato il diritto alla pensione, una domanda sorge spontanea. Conviene davvero rinviare l’uscita o è meglio andare in pensione. La domanda non ha certo una risposta facile. Perché molto dipende da lavoratore a lavoratore e dalle singole condizioni che ha, da quelle di salute a quelle di lavoro passando per condizioni di famiglia e altro. Sono sempre di più i contribuenti che ci scrivono in redazione con email che producono sempre la stessa domanda.

Cioè la convenienza o meno a fare quello che a tutti gli effetti è un grande passo. Ma cosa conviene fare nel momento in cui si arriva a 67 anni di età, cioè a quella età segnata come quella pensionabile?

Incentivi a posticipare l’uscita, ecco perché sono allettanti

Oggi chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria può decidere di restare a lavorare e posticipare l’uscita alla stregua di chi raggiunge i requisiti della quota 103. A dire il vero tutti possono rinviare la pensione a prescindere dalla misura prescelta. Ma quota 103 e pensione anticipata ordinaria sono accomunate dal fatto che rientrano nel bonus Giorgetti, ovvero nella misura che come fece una volta il bonus Maroni di tanti anni fa, concede un surplus di stipendio a chi rimanda l’uscita. In parole povere, o hai raggiunto i 41 anni di contributi e i 62 anni di età di quota 103, oppure i 42,10 anni di contributi utili alla pensione anticipata senza vincoli anagrafici, poco importa.

Puoi chiedere all’INPS questo bonus, semplicemente rinviando la pensione e ricevendo in cambio un extra stipendio mensile per tutti i mesi di permanenza al lavoro pari al 9,19%. In pratica il vantaggio sta nel fatto che la quota di contribuzione a carico del diretto interessato mentre lavora, resta nel netto in busta.

Perché a volte rimandare la pensione anche se sono stati compiuti i 67 anni di età conviene

Che quello sopra descritto sia il preludio alla possibilità di godere degli stessi vantaggi anche per chi arriva a 67 anni di età? Infatti anche se 67 anni di età è a tutti gli effetti l’età pensionabile per i lavoratori, non è azzardato ipotizzare che si vada nella direzione di estendere detti bonus anche alle pensioni di vecchiaia. Ma siamo nel campo delle ipotesi. Resta il fatto che già oggi non è detto che uno debba per forza di cose lasciare il lavoro a 67 anni di età.

Anzi, a dire il vero il più delle volte questa scelta può portare a prendere una pensione più alta. Perché restando al lavoro si presume che si continuino a versare i contributi. E nel sistema contributivo questi contributi valgono. Infatti finiscono nel momento contributivo che ha il funzionamento tipico del salvadanaio. Un accumulo di denaro che alla fine serve per la rendita mensile della pensione. Tutto ciò che si versa viene moltiplicato prima per la rivalutazione al tasso di inflazione con un meccanismo particolare visto che l’inflazione è un qualcosa di annuale.

E poi ciò che ne esce è moltiplicato di nuovo per i cosiddetti coefficienti di trasformazione.

Pensione a 67 anni o rimandare? Ecco come saper fare la scelta giusta

Proprio i coefficienti sono l’altra parte di vantaggio a rimandare le uscite. Perché più elevata è l’età di uscita e più favorevoli sono questi coefficienti. Significa che più avanti in età si va in pensione e meglio è la pensione stessa dal punto di vista degli importi. Se il sistema contributivo produce sempre dei vantaggi a restare a lavorare e continuare a versare, non così si può dire del sistema retributivo. O almeno, non sempre è così. Perché il calcolo retributivo si basa sulle ultime annualità di stipendio. E di conseguenza dipende da che retribuzione si percepisce nei mesi di prosecuzione dell’attività lavorativa oltre i 67 anni. Rimandare la pensione oltre i 67 anni può essere deleterio in alcuni casi. Se cala la retribuzione la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo è penalizzata. Un rischio che non corrono quanti hanno il primo accredito a qualsiasi titolo dopo il 31 dicembre 1995 perchè non rientrano nel misto. Un rischio che gli altri devono sopportare. Chi ha iniziato a versare prima del 1996 infatti ha una parte di pensione calcolata con il metodo retributivo. Ed è la parte che va al 31 dicembre 1995. Ma se a questa data ci sono già 18 anni o più di versamenti, ecco che il calcolo retributivo si estende al 31 dicembre 2011.