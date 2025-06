Pagamento quattordicesima luglio 2025: calendario completo per banca e posta

Nel panorama delle prestazioni previdenziali italiane, il mese di luglio assume un ruolo di particolare rilevanza per una fascia consistente della popolazione: i pensionati. È in questo periodo, infatti, che molti beneficiari ricevono una somma aggiuntiva nota come quattordicesima pensione, prevista e liquidata direttamente dall’INPS.

Si tratta di un’integrazione straordinaria al trattamento pensionistico ordinario, riconosciuta annualmente a chi rispetta precisi criteri reddituali e anagrafici. Questa misura nasce con l’obiettivo di fornire un supporto economico supplementare in prossimità del periodo estivo, andando incontro alle esigenze delle fasce di popolazione più vulnerabili.

L’erogazione del beneficio avviene in maniera automatica per tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa entro una determinata data dell’anno in corso.

Il pagamento quattordicesima avviene così senza necessità di presentare alcuna domanda, rendendo la procedura semplice e accessibile.

Requisiti e tempistiche: chi riceve la quattordicesima a luglio

Per il 2025, i pensionati che avranno maturato i requisiti entro il 31 luglio vedranno accreditata la somma aggiuntiva insieme alla mensilità di luglio. I criteri principali per accedere alla quattordicesima includono:

il compimento del 64° anno di età;

il rispetto di determinati limiti di reddito annuale, stabiliti dall’INPS e aggiornati ogni anno.

L’istituto previdenziale prevede due finestre temporali per l’erogazione. Coloro che raggiungono le condizioni richieste entro il mese di luglio riceveranno il pagamento quattordicesima contestualmente alla pensione del medesimo mese. Invece, chi maturerà i requisiti tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, riceverà la somma integrativa nella mensilità di dicembre.

Questa doppia modalità di liquidazione tiene conto della possibile variabilità nelle situazioni personali, assicurando che nessun avente diritto venga escluso a causa del raggiungimento tardivo dei requisiti.

Data di accredito e modalità di pagamento

Nel 2025, il pagamento quattordicesima, da parte dell’INPS, per chi soddisfa i requisiti nella prima parte dell’anno sarà effettuato il giorno 1° luglio. Tale data rappresenta la data ordinaria per l’accredito della pensione del mese, sia per i titolari di conti correnti bancari che per coloro che si avvalgono del conto corrente postale.

Nel caso in cui il pensionato non disponga di un conto corrente per l’accredito e, dunque, abbia optato per il ritiro in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane, sarà necessario seguire un calendario di turnazione, organizzato in base alla lettera iniziale del cognome. Il piano di distribuzione previsto è il seguente:

A – B: martedì 1° luglio;

C – D: mercoledì 2 luglio;

E – K: giovedì 3 luglio;

L – O: venerdì 4 luglio;

P – R: sabato 5 luglio (solo nella fascia mattutina);

S – Z: lunedì 7 luglio.

Questo sistema di turnazione è pensato per evitare assembramenti e garantire un servizio efficiente presso gli uffici postali, soprattutto nei centri più popolosi.

L’impatto della quattordicesima sulla pensione di luglio

Grazie al pagamento quattordicesima, l’importo complessivo della pensione di luglio risulta sensibilmente più elevato rispetto a quello percepito negli altri mesi. Si tratta di un sostegno particolarmente apprezzato in un periodo dell’anno che, complice la stagione estiva, comporta spesso un aumento delle spese familiari e personali.

La misura si inserisce in un più ampio contesto di politiche sociali volte a rafforzare la tutela dei soggetti con redditi più contenuti, offrendo una boccata d’ossigeno in un momento strategico dell’anno.

Riassumendo