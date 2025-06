Le detrazioni sono una voce fondamentale per quanto riguarda il modello 730 che in queste settimane i contribuenti stanno iniziando ad inviare al Fisco. Detrazione significa scaricare dalle tasse da pagare la parte di spesa prevista dal Testo unico delle Imposte sui Redditi. Sono davvero tante le detrazioni a cui hanno diritto i contribuenti. Ci sono quelle fisse che possono riguardare i cosiddetti carichi di famiglia. Cioè detrazioni di cui gode il contribuente che ha coniuge o altri familiari a carico. Oppure ci sono, sempre fisse, le detrazioni per lavoro dipendente, per lavoro autonomo o per pensione. Infine ci sono le detrazioni variabili da contribuente a contribuente, che derivano dai cosiddetti oneri detraibili.

Si tratta di alcune spese che la normativa fiscale consente di scaricare dal reddito. Il recupero però non è della spesa in quanto tale, ma solo di una sua percentuale variabile in base alla categoria di spesa stessa. Oggi per esempio analizziamo cosa si può fare per scaricare le spese dei figli che svolgono attività sportive.

“Buonasera, volevo un chiarimento riguardo alla possibilità di scaricare nel mio 730 le spese per l’attività sportiva dei miei due figli. Ho una femmina che va a danza e per cui ho speso 100 euro per 4 mesi di corso (25 euro al mese nel 2024). Poi ho un altro figlio che va a calcio. Per 9 mesi nel 2024 ho speso 500 euro esatti (due versamenti da 250 euro). Ho pagato tutto tracciabile. In tutto ho speso 600 euro. Mi dite se posso scaricare 420 euro, cioè 210 euro a figlio come da franchigia o se invece è come dice mia moglie, cioè che devo mettere 210 euro per il maschio e 100 euro per la femmina? Credo di aver chiarito bene il mio quesito.

Nel modello 730/2025 recuperi 39,90 euro a figlio, ecco come fare

La spesa sostenuta da un contribuente che manda i figli a svolgere attività sportive in palestre, piscine, centri sportivi, oppure presso associazioni di sport dilettantistico, può essere scaricata dal reddito. Nel modello 730 del 2025 si possono scaricare naturalmente solo le spese sostenute nel corso dell’anno 2024. Spese documentate da fatture, ricevute ma soprattutto pagate con strumenti elettronici. Infatti serve anche la copia della ricevuta del pagamento con strumenti tracciabili.

La spesa si può scaricare entro determinati limiti e con determinate regole specifiche. Oltre che da versare con strumenti tracciabili la spesa deve riguardare figli di età compresa tra i 5 ed i 18 anni e naturalmente a carico del contribuente. Ricordiamo che un soggetto è a carico fiscalmente di un altro se ha redditi entro 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili o al di sotto di 4.000 euro se ha meno di 24 anni di età.

Le spese detraibili per le attività sportive dei figli, ecco le regole

Quindi, sono detraibili le spese sostenute per lo sport praticato dai ragazzi nel 730 del 2025 a condizione che riguardi ragazzi in una determinata fascia di età e che il pagamento sia stato effettuato senza utilizzare il contante.

La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi negli impianti sportivi prima citati o presso associazioni ASD.

Attenzione però. C’è la franchigia da 210 euro. Significa che si possono scaricare solo 210 euro a figlio. E di conseguenza si può recuperare al massimo 39,90 euro di imposta a figlio (il 19% di 210 euro). Quindi, chi per esempio ha speso per i mesi di attività sportiva di un figlio 500 euro come il nostro lettore, potrà scaricare solo 210 euro e recuperare così il 19% di questa cifra. Attenzione però. La detrazione vale per figlio, ma è altrettanto vero che se per il secondo figlio, sempre come sottolinea il nostro lettore la cifra spesa è stata di 100 euro, non si recupera la parte mancante dell’altro figlio. A dire il vero nulla vieta al lettore o a un contribuente come lui di scaricare 210 euro per un figlio e 210 euro per l’altro. Anche se per uno la spesa è stata di 500 euro e per l’altro di 100 euro. Se però la dichiarazione dei redditi va a controllo, è evidente che quando l’Agenzia delle Entrate chiederà le prove documentali degli oneri scaricati, il rischio è di trovarsi ad aver dichiarato delle spese non detraibili. COn l’obbligo di versare l’eccedenza di imposta, naturalmente con sanzioni e interessi annessi.