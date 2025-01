Offerte telefoniche gennaio 2025, operatori fanno partire il nuovo anno col botto

Altro che fuori d’artificio, gennaio 2025 porta con sé una serie di offerte telefoniche imperdibili per chi desidera risparmiare sui costi di telefonia mobile senza rinunciare a servizi di qualità. Le principali compagnie di telecomunicazioni italiane si sfidano con tariffe competitive e pacchetti sempre più ricchi, ideali per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente. Di seguito, una panoramica delle promozioni più interessanti disponibili questo mese.

Offerte telefoniche gennaio 2025

Iliad continua a confermarsi tra gli operatori più amati dagli italiani grazie alla trasparenza delle sue offerte.

Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

150 GB di traffico dati in 5G.

Nessun costo nascosto o vincolo contrattuale.

A gennaio 2025, Iliad propone un piano tutto incluso a 9,99 euro al mese, che comprende:

Per chi necessita di meno traffico dati, è disponibile anche un piano a 7,99 euro al mese con 100 GB in 4G. Entrambe le offerte includono l’attivazione gratuita per i nuovi clienti.

TIM offre promozioni pensate per ogni tipo di utente. Tra le proposte di gennaio 2025 spicca “TIM Super 5G”, che a 14,99 euro al mese offre:

Minuti illimitati verso numeri nazionali e internazionali in oltre 50 paesi.

200 GB di traffico in 5G ultra veloce.

Servizio TIMVISION incluso per l’accesso a contenuti multimediali.

Per chi è già cliente fisso TIM, sono disponibili sconti aggiuntivi che consentono di ridurre il costo del piano mensile.

Vodafone si distingue per la qualità della sua rete e le offerte integrate con servizi di intrattenimento. A gennaio, l’offerta “Red Max 5G” è proposta a 19,99 euro al mese e include:

Minuti e SMS illimitati.

220 GB di traffico dati in 5G.

Accesso gratuito a Spotify Premium per 6 mesi.

Per i giovani under 25, Vodafone offre una promozione dedicata a 11,99 euro al mese con 120 GB di dati e minuti illimitati.

Le altre promozioni degli operatori

WindTre punta su flessibilità e personalizzazione.

150 GB di traffico dati in 5G.

Minuti e SMS illimitati.

Assistenza dedicata tramite l’app MyWindTre.

Tra le migliori offerte telefoniche di gennaio troviamo “Di Più Full 5G”, disponibile a 12,99 euro al mese, con:

Un’altra proposta interessante è il piano “Young 5G” per gli under 30, a soli 9,99 euro al mese, che include 100 GB e chiamate illimitate.

PosteMobile si conferma una scelta conveniente per chi cerca piani essenziali. L’offerta “Creami Relax 100” prevede:

100 GB di traffico dati in 4G+.

Minuti e SMS illimitati.

Prezzo iniziale di 10 euro al mese, che si riduce a 8 euro dopo il primo anno.

L’attivazione è gratuita per chi acquista la SIM direttamente negli uffici postali.

Tra gli operatori virtuali, Ho. Mobile e Kena Telecom continuano a distinguersi per prezzi competitivi. Ho. Mobile propone un piano da 7,99 euro al mese con:

150 GB di dati in 4G.

Minuti e SMS illimitati.

Kena, invece, offre una promozione simile a 6,99 euro al mese per chi passa da altri operatori virtuali, con:

130 GB di dati.

Minuti e SMS illimitati.

La scelta dell’offerta telefonica dipende dalle proprie esigenze di consumo. Se utilizzi molto internet in mobilità, un piano con 5G e ampio traffico dati è l’ideale. Per chi preferisce risparmiare, gli operatori virtuali offrono soluzioni con ottimo rapporto qualità-prezzo. Tutte le promozioni elencate sono valide per gennaio 2025, ma è consigliabile verificare eventuali variazioni o condizioni aggiuntive sui siti ufficiali degli operatori prima di sottoscrivere un nuovo piano.

