Novità pensioni: versi più contributi dalla stessa busta paga e smetti di lavorare prima

La possibilità di aumentare la propria pensione è spesso vista come un’opportunità riservata a pochi. Tuttavia, la recente Manovra di Bilancio 2025 introduce una nuova soluzione per incrementare la pensione futura.

Questa misura offre un’opzione concreta per arricchire l’importo pensionistico attraverso un approccio innovativo: accrescere il montante contributivo individuale.

Le due strade per aumentare pensione

In ambito previdenziale, l’importo della pensione può essere aumentato principalmente attraverso due modalità: posticipare l’accesso alla pensione (ad esempio continuare al lavorare nonostante si è riusciti a centrare i requisiti per Quota 103) o incrementare il montante contributivo, ossia la somma totale dei contributi versati nel corso della carriera lavorativa.

La nuova misura si concentra proprio su quest’ultima opzione, introducendo un meccanismo che consente ai lavoratori di incrementare volontariamente i propri contributi previdenziali.

La nuova opportunità per i lavoratori

Dal 2025, i lavoratori potranno richiedere al datore di lavoro di aumentare la trattenuta contributiva a loro carico. Questo riguarda in particolare la quota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), che attualmente è fissata al 9,19%. Grazie alla nuova misura, i dipendenti potranno optare per un incremento della percentuale di trattenuta, con un massimo del 2% in più, raggiungendo così una quota complessiva dell’11,19%.

Questo aumento volontario consente di versare una quantità maggiore di contributi nel corso della carriera, favorendo un assegno pensionistico più elevato una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento.

L’iniziativa, però, è riservata ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 2025. Si tratta dunque di una misura che guarda al futuro previdenziale delle nuove generazioni di lavoratori.

Un equilibrio tra presente e futuro

La possibilità di aumentare la quota contributiva è regolamentata da un limite massimo del 2%, fissato per garantire un equilibrio tra l’impegno economico sostenibile nel presente e il vantaggio previdenziale futuro. Questa scelta riflette l’intento di promuovere una pianificazione finanziaria equilibrata, che consenta ai lavoratori di costruire un futuro pensionistico più solido senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare corrente.

Un esempio pratico

Per comprendere meglio l’impatto di questa misura, si può esaminare un caso pratico. Supponiamo un lavoratore con uno stipendio annuo lordo di 40.000 euro che decida di aumentare la propria trattenuta contributiva del 2%. Con l’attuale aliquota del 9,19%, i contributi previdenziali a carico del lavoratore ammonterebbero a 3.676 euro all’anno. Con l’aliquota aumentata all’11,19%, il totale dei contributi versati salirebbe invece a 4.476 euro, comportando un incremento annuo di 800 euro nel montante contributivo personale.

Questo surplus di contributi, accumulato anno dopo anno, si tradurrebbe in un assegno pensionistico significativamente più generoso, garantendo una maggiore sicurezza economica nella fase post-lavorativa.

Aumentare la pensione: un quadro ancora in evoluzione

Sebbene la misura della legge di bilancio 2025 sia già annunciata, i dettagli operativi devono ancora essere definiti attraverso un decreto attuativo. Questo documento stabilirà le modalità precise con cui i lavoratori potranno aderire all’iniziativa, le procedure che i datori di lavoro dovranno seguire e ulteriori aspetti tecnici necessari per l’implementazione. Tuttavia, le informazioni già disponibili delineano un’opportunità innovativa per coloro che desiderano investire nel proprio futuro previdenziale.

L’incremento volontario dei contributi previdenziali offre diversi vantaggi, primo fra tutti la possibilità di costruire una pensione più consistente senza dover fare affidamento su fattori esterni, come eventuali aumenti retributivi o riforme previdenziali future. Inoltre, rappresenta una soluzione flessibile, poiché lascia ai lavoratori la facoltà di decidere se e in che misura aumentare la propria contribuzione.

LA misura comporta anche alcune implicazioni. L’aumento della trattenuta previdenziale si traduce in una riduzione del reddito disponibile nel breve termine (una busta paga più bassa oggi per una pensione futura più alta), un aspetto che ogni lavoratore dovrà valutare attentamente in base alle proprie esigenze finanziarie e alle priorità personali.

Ad ogni modo, la nuova misura previdenziale sottolinea l’importanza della pianificazione finanziaria a lungo termine. In un contesto in cui il sistema pensionistico è soggetto a continui cambiamenti, la possibilità di intervenire direttamente sull’entità della propria pensione rappresenta un passo significativo verso una maggiore autonomia e consapevolezza. Pianificare per tempo il proprio futuro previdenziale non è solo una scelta lungimirante, ma anche una responsabilità nei confronti di sé stessi e della propria famiglia.

