Obbligazioni Goldman Sachs a Tasso Fisso Decrescente Callable in euro e dollari: cedole da 7,50% e 11%

Goldman Sachs ha da poco emesso nuove obbligazioni denominate in euro (ISIN: XS2688619555) e dollari USA (ISIN: XS2814522319) a tasso fisso decrescente e “callable” con durata ufficiale di 15 anni (scadenza 20 gennaio 2041). L’investimento minimo è stato fissato rispettivamente in 100 euro e 100 dollari. Entrambe le tranche sono negoziate al Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana, segmento EuroMOT. Presentano un rischio di credito contenuto, grazie alla solidità finanziaria dell’emittente colta dai rating assegnati dalle principali agenzie internazionali: BBB+ per Moody’s, A per Fitch e A2 per Moody’s.

Obbligazioni Goldman Sachs in dollari

Le obbligazioni in dollari di Goldman Sachs presentano la seguente struttura cedolare:

11% per i primi 2 anni:

6% per terzo e quarto anno;

4% per quinto e sesto anno;

3,25% per settimo e ottavo anno;

3% per nono e decimo anno;

2% dall’11-esimo al 15-esimo anno.

La banca d’affari americana potrà decidere di rimborsare il capitale al 100% del suo valore nominale dal secondo anno e fino al quattordicesimo. Questo significa che l’investitore perderebbe la possibilità di incassare le cedole per i restanti anni. La durata dell’investimento potrà essere, quindi, anche notevolmente inferiore ai 15 anni ufficiali. Tuttavia, un rimborso anticipato innalzerebbe il rendimento medio percepito dall’investitore. Esso sarebbe dell’11% dopo 2 anni, ben superiore alla media annua ponderata del 4,30% lordo a scadenza. Goldman Sachs evidenzia che potrebbe esercitare la call se riuscisse a rifinanziarsi sul mercato a tassi inferiori a quelli che pagherebbe agli obbligazionisti.

Tranche in euro, ecco la struttura dei tassi

Passiamo alla tranche in euro. In questo caso, le obbligazioni di Goldman Sachs offrono i seguenti tassi:

7,50% per i primi 2 anni;

4,50% per terzo e quarto anno;

3% per quinto e sesto anno;

2,75% per settimo e ottavo anno;

2,50% per nono e decimo anno;

2% dall’11-esimo al 15-esimo anno.

In media, il tasso medio risulta di circa il 3,37% annuale lordo. Valgono le considerazioni sopra espresse per la tranche in dollari. L’emittente può esercitare la call dal secondo al quattordicesimo anno. La durata dell’investimento potrà essere anche molto inferiore ai 15 anni ufficiali. In un contesto di riduzione dei tassi sul mercato, questa ipotesi diventa probabile. Per la tranche in dollari esiste anche il rischio valutario da considerare, ossia la possibilità che il dollaro si deprezzi contro l’euro. In questo caso, il valore del capitale rimborsato e/o delle cedole corrisposte periodicamente si abbasserebbe dopo la conversione.