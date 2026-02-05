BTp Valore 2032, collocamento dal 2 al 6 marzo: cedole trimestrali e crescenti ogni 2 anni

Ci sarà un nuovo BTp Valore a disposizione delle famiglie e anche questa volta avrà scadenza nel 2032, avendo una durata di 6 anni. Lo ha annunciato il Tesoro nel pomeriggio di giovedì 5 febbraio. Il collocamento si terrà da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, salvo possibile chiusura anticipata. I sottoscrittori che manterranno il bond in portafoglio fino all’ultimo giorno, riceveranno un pagamento extra dello 0,8% (cosiddetto “premio fedeltà”). Le cedole saranno corrisposte ogni 3 mesi in base a un tasso fisso crescente ogni 2 anni: formula 2 + 2+ 2.

Nuovo BTp Valore 2032, tassi minimi svelati a fine mese

I tassi minimi garantiti per i primi 2 anni, il terzo e quarto anno e per il quinto e sesto anno saranno resi noti insieme al codice ISIN nel corso della giornata di venerdì 27 febbraio.

Al termine del collocamento, potranno essere confermati o rivisti solamente in rialzo sulla base delle condizioni di mercato.

Anche il nuovo BTp Valore 2032 si potrà sottoscrivere online, se muniti di un conto corrente dotato delle funzioni di home banking. In alternativa, ci si può recare presso la filiale bancaria o postale in cui si detiene il conto deposito titoli necessario per investire. L’importo minimo sottoscrivibile è di 1.000 euro e multipli di 1.000 euro. Nel corso del collocamento non si pagheranno commissioni. L’imposta, come per gli altri titoli di stato, è del 12,50% su cedole e premio fedeltà.

Benefici fiscali

Tra gli altri benefici fiscali, l’esenzione dall’imposta di successione e dallo scorso anno anche dalle dichiarazioni ISEE per investimenti complessivi in titoli di stato e Buoni fruttiferi postali fino a 50.000 euro. L’ultima emissione di ottobre attirò ordini per 16,58 miliardi di euro. L’elevato interesse riscontrato tra i risparmiatori ha indotto lo stato italiano a ricorrere con frequenza a questo strumento, rivelatosi importantissimo per consolidare la fiducia sul nostro debito pubblico.

Previsione su tassi crescenti

Sebbene le cedole saranno annunciate solo a fine mese, possiamo fare una qualche previsione sulla loro entità, pur basandoci sulle attuali condizioni di mercato. Il bond del Tesoro a 6 anni con cedola fissa offre al momento intorno al 2,90%. Arrotondando al 3%, possiamo immaginare che questo sarà il rendimento medio del nuovo BTp Valore 2032. E poiché i tassi dovranno essere crescenti ad ogni biennio, ecco una possibile loro struttura dall’emissione alla scadenza:

2,50% per i primi 2 anni (0,625% trimestrale)

3% per terzo e quarto anno (0,75% trimestrale)

3,50% per quinto e sesto anno (0,875% trimestrale)

Ai precedenti collocamenti, l’ordine medio si aggira ormai stabilmente a 30-35.000 euro. Su 30.000 euro, una cedola media annuale del 3% lordo, pari al 2,625% netto, equivale ad incassare un flusso di reddito di 787,50 euro, oltre ai 210 alla scadenza con il premio fedeltà. Da notare che il nuovo BTp Valore è il terzo bond retail di seguito a venire emesso con scadenza nel 2032, dopo il collocamento di ottobre e quello di giugno che riguardò il BTp Italia. Con la differenza che nel 2025 ciò equivalse ad emettere debito a 7 anni, mentre adesso scendiamo a 6 anni. Una durata medio-lunga e con orizzonte temporale ottimale per una famiglia standard.

