È trascorso 1 anno dalle elezioni politiche e la situazione dei sondaggi politici è rimasta più o meno la stessa, almeno per quanto riguarda gli equilibri.

Per il governo capitanato dalla Meloni ci sono, però, numerosi problemi da risolvere che peseranno sulla fiducia degli elettori. Questi ultimi sono infatti preoccupati per l’inflazione che continua a essere alta e sta assottigliando il potere d’acquisto delle famiglie e per il nuovo aumento dei tassi Bce che ha fatto impennare le rate dei mutui e dei prestiti.

C’è inoltre preoccupazione per il caro energia ma anche per la situazione migratoria. In merito a quest’ultima questione, da un sondaggio elaborato da Ipsos per la trasmissione DiMartedì si evince, infatti, che per il 59% degli intervistati, l’esecutivo non sta facendo bene, solo il 28% ha dato invece parere positivo.

Fiducia nell’Europa e intenzioni di voto

Uno degli ultimi sondaggi, quello dell’Istituto Piepoli, ha chiesto agli italiani se hanno fiducia nell’Europa anche in vista delle prossime elezioni europee 2024.

Ebbene il 35% ha risposto di averne poca, il 33% abbastanza, il 22% di non avere fiducia, il 7% di averne molta e il 3% non ha risposto.

Sempre l’Istituto Piepoli ha chiesto agli italiani quali sono le loro intenzioni di voto. Il 29% voterebbe FDI, il 19,5% il Partito Democratico (calo dello 0,5%), il 16% il Movimento Cinque Stelle (+0,5%) e il 9,5% la Lega. E ancora, il 6% voterebbe Forza Italia, il 4% Azione e Verdi-Sinistra (+0,5%), il 2,5% Italia Viva, il 2% +Europa (-0,5%) e Paragone mentre l’1,5% Noi Moderati.

Sondaggi politici oggi 29 settembre: dopo 1 anno dalle elezioni, FDI resta stabile al comando

Arriva anche la Supermedia Agi/Youtrend dei sondaggi politici realizzati dal 14 al 27 settembre 2023. Da tale analisi si evince che Fratelli d’Italia resta stabile al comando con il 28,5% perdendo però uno 0,7% rispetto a due settimane fa quando volava al 29,2%.

Ilguadagna invece uno 0,1% così come il, il primo partito si porta quindi al% mentre il secondo al. La Lega di Salvini, nonostante la politica dura contro il problema “sbarchi”, guadagna solo uno 0,2% portandosi al 9,3% mentre Forza Italia perde lo 0,1% e scende al 6,9%.

Tra i partiti minori, Azione di Calenda guadagna lo 0,2% e si porta al 3,9% mentre Vedi/Sinistra calano dello 0,1% e si piazzano al 3,3%. Seguono stabili Italia Viva di Renzi al 2,9%, +Europa che perde lo 0,1% e si porta al 2,4% e Italexit che perde anch’esso lo 0,1% portandosi all’1,9%.

Ora si dovrà capire che peso avrà il trimestre anti inflazione nelle intenzioni di voto. Quest’ultimo è un patto firmato ieri dalla premier Meloni grazie al quale gli italiani potranno risparmiare sull’acquisto di determinati prodotti. Tra questi ci sono: pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova e riso i cui prezzi sono cresciuti a dismisura nell’ultimo periodo.

Riassumendo…

1. A un anno dalle elezioni, i sondaggi politici Supermedia Agi/Youtrend rivelano che Fratelli d’Italia resta stabile al comando

2. L’Istituto Piepoli ha invece chiesto agli italiani se hanno fiducia nell’Europa e il 35% ha risposto di averne poca. Cambieranno gli equilibri alle prossime elezioni europee 2024?

3. Intanto c’è grande attese per i sondaggi della prossima settimana a seguito del lancio del paniere anti inflazione.

[email protected]