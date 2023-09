Sondaggi politici 27 settembre, si torna a parlare di migranti

Nuovo studio effettuato dagli esperti per i sondaggi politici del giorno. Ecco come si aggiornano le preferenze degli italiani a oggi, mercoledì 27 settembre. Come sempre scopriremo quali sono le preferenze di voto ai partiti, ma ci concentreremo anche sulle questioni di attualità. A tal proposito, i sondaggisti hanno preparato una serie di domande relative alla situazione migranti. Cosa ne pensano i nostri connazionali delle scelte del Governo a riguardo? Scopriamolo insieme.

Il voto ai partiti

Anche questa volta ci affidiamo allo studio effettuato da SWG per conto di La7. per scoprire cosa ne pensano gli italiani sui vari partiti politici. Chi voterebbero oggi i nostri connazionali se si andasse alle urne?

FRATELLI D’ITALIA 28,7

PARTITO DEMOCRATICO 19,8

MOVIMENTO 5 STELLE 16,9

LEGA 10,1

FORZA ITALIA 6,5

AZIONE 3,8

VERDI E SINISTRA 3,2

ITALIA VIVA 2,7

+EUROPA 2,6

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,6

UNIONE POPOLARE 1,6

ALTRE LISTE 2,5

NON SI ESPRIME 38%

Le percentuali parlano ancora una volta molto chiaro. Anche per questa settimana il vantaggio di Fratelli d’Italia è quasi plebiscitario. Sono quasi 9 i punti percentuali in più che la perire vanta sul Partito Democratico. A tal proposito, si è celebrato un anno di Meloni con un post che fa ben sperare per il prosieguo delle attività del nostro Governo. Bene anche la crescita del Movimento 5 Stelle, ormai non troppo lontano dal PD. Sale anche la Lega che dopo tanto tempo riesce finalmente a superare la soglia del 10% di gradimento nell’elettorato italiano.

Ritiene che la linea del Governo Meloni nei confronti dei migranti che entrano illegalmente in Italia sia:

troppo dura 10%

adeguata 17%

troppo debole 34%

né troppo dura né troppo debole ma con scelte sbagliate 28%

non saprei 11%

Sondaggi politici, la situazione migranti

Ritiene che la questione degli arrivi illegali degli immigrati sia stata gestita meglio:

dall’attuale Governo Meloni e Ministro degli Interni Piantedosi 15%

dal Governo Conte I e il Ministro degli Interni Salvini 15%

nessuno dei due 55%

non saprei 15%

Secondo lei, gli immigrati che entrano in Europa illegalmente e non hanno diritto d’asilo, dovrebbero essere:

rimpatriati in ogni caso 31%

rimpatriati solo se il paese d’origine garantisce il rispetto dei diritti umani 28%

accolti nel Paese in cui sono arrivati 8%

distribuiti tra i paesi Ue 25%

non saprei 8%

Recentemente il governo italiano ha varato nuove norme sul tema dell’immigrazione, prevedendo tra l’altro l’istituzione di nuovi CPR (Centri di permanenza per i rimpatri) in tutte le regioni, lontano dai grandi centri urbani, concentrando gli immigrati irregolari in queste strutture al posto dell’accoglienza diffusa. Lei è favorevole o contrario a questa decisione?

Favorevole 36%

Contrario 37%

Non saprei 27%

I punti chiave…

Fratelli d’Italia è ancora il primo partito del paese con il 28,7% delle preferenze;

gli italiani ritengono che la linea di Governo per gli immigrati che entrano illegalmente sia troppo debole;

ritiene inoltre che coloro che entrano in Europa irregolarmente dovrebbero essere rimandati in ogni caso nel loro paese d’origine.

