Un anno di Meloni, la premier celebra il traguardo con questo post

Il cognome della nostra premier si presta molto bene a freddure e battute varie, ma un anno di Meloni potrebbe essere quello che le batte tutte, almeno fino a che non ci avrà stancato. In questo momento però si celebra proprio l’anniversario del Governo, scelto dagli italiani il 25 settembre del 2022. La Giorgia nazionale ha deciso di omaggiare il lavoro del suo Governo attraverso un post che celebra gli obiettivi già raggiunti da Fratelli d’Italia.

Nazione più credibile e stabile

Così chiosa in sintesi la nostra premier. Dopo un anno di Meloni, possiamo dire che la cosa è abbastanza opinabile. Certo, nei sondaggi politici stiamo assistendo ancora a un netto plebiscito da parte della premier, ma a conti fatti non sono mancate le polemiche, non solo sul reddito di cittadinanza, ma anche su altre questioni che sembrano mal digerite da tutti. C’è chi comunque reputa il fallimento della Meloni, colpa di coloro che l’hanno preceduta. Di recente, un botta e risposta tra Travaglio e Cacciari su La7 verteva proprio su questo tema. Il primo lamentava i disastri già fatti dalla premier, il secondo cercava di difenderla, asserendo che tali disastri erano la diretta conseguenza delle politiche precedenti.

Insomma, che fosse colpa sua o meno, sua una cosa entrambi erano d’accordo, l’Italia non ha fatto alcun passo in avanti.

La crisi economica che stiamo vivendo, con i costanti rincari, ci indicano chiaramente che la strada è ancora tutta in salita e che lo Stato deve ancora fare tanto per far sì che gli italiani non si sentano abbandonati. C’è da risolvere ancora la questione delle pensioni, così come serve una più adeguata soluzione per il lavoro, in modo da favorire sicuramente le aziende per incentivare le assunzioni, ma allo stesso modo offrire anche dei salari più corposi ai dipendenti, costretti ancora a svendersi pur di portare la minestra a casa. Gli incentivi del Governo diventano quindi vitali per molte famiglie, ma a dispetto di tutto questo la premier gioisce e celebra un anno di Meloni con un lungo post sui social che va riproposto integralmente, nel rispetto di quello che è il Giorgia pensiero.

Un anno di Meloni, il post sui social

Ed eccoci dunque giunti al lungo post di Giorgia Meloni. Ecco cosa ha scritto sui suoi social network per celebrare un anno del suo Governo:

“Il 25 settembre di un anno fa dagli italiani arrivava una indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Abbiamo dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d’arrivo ma un punto di partenza. A distanza di un anno non mi sento di fare ancora bilanci, quello spetta ai cittadini. Ma una cosa la posso dire: avevo promesso di consegnare un’Italia migliore di come l’avevo ricevuta e posso affermare che oggi la nostra Nazione è più credibile, stabile e ascoltata. Sono soddisfatta dei risultati raggiunti, a partire dai dati economici che ci consegnano il record del numero degli occupati e quello dei contratti stabili. Penso anche a tutte le risorse che abbiamo concentrato per aiutare famiglie e imprese e ai provvedimenti che abbiamo attivato in materia di sicurezza e legalità. L’Italia cresce più della media europea e di questo ne vado fiera. Il 2024 sarà un anno molto importante, l’anno delle grandi riforme di cui questa Nazione ha bisogno, la riforma fiscale in primis, ma anche l’avvio della riforma costituzionale e quella sulla giustizia. E poi, la grande riforma del merito, in particolare nella scuola. Di fronte a noi abbiamo un grande lavoro da fare ma questo è ciò che faremo nel rispetto degli impegni presi con gli italiani. L’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo”.

E così si conclude il post celebrativo della Meloni, con una sintesi che tutto sommato non ci sentiamo di non condividere.

I punti chiave…

un anno di Meloni celebrato sui social con un lungo post;

i problemi non mancano, ma l’Italia ha ora viene ascoltata di più in UE;

le preferenze degli italiani sono chiare e Fratelli d’Italia continua a raccogliere consensi.

A livello mediatico, in effetti, il primoha portato un certo richiamo e l’attenzione rivolta verso il nostro paese ne ha beneficiato. Non mancano poi carisma e tenacia, caratteristiche meloniane che l’Unione Europea ha imparato presto a conoscere. Su questo passaggio quindi concordiamo con la nostra premier. E finché i sondaggi rimarranno a lei favorevoli, probabilmente avrà ragione anche su tutto il resto.