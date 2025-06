Mondiale per club, quanto incassa chi vince il torneo?

Anche se forse non adeguatamente pubblicizzato, il nuovo Mondiale per club FIFA rappresenta già un punto di svolta nella storia del calcio per club. Con 32 squadre partecipanti e una formula simile a quella dei Mondiali per nazionali, la competizione ha anche un impatto economico senza precedenti. Al centro dell’attenzione non c’è solo il prestigio del titolo, ma anche l’entità del premio destinato al vincitore. La cifra è chiara e ufficiale: chi conquista il trofeo può incassare fino a 125 milioni di dollari.

Mondiale per club, fino a 125 milioni di dollari per chi trionfa

Il club che vince il torneo incassa un totale che può arrivare a 125 milioni di dollari, una somma che comprende la quota per la sola partecipazione e i premi progressivi legati ai risultati sportivi.

Solo il successo in finale vale 40 milioni di dollari. A questi si sommano 21 milioni per l’accesso alla finale, 13,125 milioni per i quarti di finale e 7,5 milioni per gli ottavi.

Durante la fase a gironi, ogni vittoria frutta 2 milioni di dollari, mentre un pareggio vale 1 milione. I premi si accumulano partita dopo partita, con cifre che rendono il percorso nel torneo economicamente rilevante a ogni turno. Chi arriva in fondo vincendo sempre raggiunge l’incasso massimo previsto di 125 milioni di dollari.

Partecipare conviene: i premi base

Anche chi non arriva alla finale ottiene comunque una cifra importante. I soli diritti di partecipazione vengono remunerati con somme che variano a seconda della provenienza geografica del club e del ranking FIFA. I club europei, ad esempio, ricevono tra i 12,81 e i 38,19 milioni di dollari ciascuno, solo per prendere parte alla competizione.

A questi si aggiungono poi i premi prestazionali, a partire dalla fase a gironi. Complessivamente, la FIFA distribuisce 1 miliardo di dollari, di cui 525 milioni sono destinati ai premi di partecipazione e 475 milioni ai premi sportivi legati ai risultati ottenuti sul campo.

Il Mondiale per club 2025 si conferma quindi non solo un evento sportivo globale, ma anche una manifestazione con effetti economici dirompenti per le squadre coinvolte. I 125 milioni destinati al vincitore superano di gran lunga i premi di qualsiasi altra competizione internazionale per club, rendendo questo torneo una priorità strategica anche sotto il profilo finanziario. Per molti club, si tratta di una chance irripetibile di rafforzare le proprie casse e investire sul futuro.

Mondiale per club a confronto con altre competizioni

Questo premio supera significativamente quelli offerti da altre competizioni internazionali per club, come la UEFA Champions League, rendendo il Mondiale per Club 2025 un evento di grande interesse sia sportivo che economico.

Inoltre, la FIFA ha previsto un fondo di solidarietà di 250 milioni di dollari destinato a supportare lo sviluppo del calcio nei club non partecipanti, sottolineando l’impegno dell’organizzazione nel promuovere il calcio a livello globale. In sostanza, il vincitore del Mondiale per Club 2025 potrà ottenere un premio fino a 125 milioni di dollari, combinando i compensi per la partecipazione e i successi ottenuti durante il torneo.

I punti più importanti.