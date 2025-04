Mobilize Duo, l’alternativa economica all’auto per la città

In un periodo in cui il costo della vita cresce e mantenere un’auto tradizionale diventa sempre più oneroso, Renault propone una risposta concreta: Mobilize Duo. Si tratta di un quadriciclo elettrico pensato per chi vive in città e vuole muoversi in modo agile, sostenibile e soprattutto economico. Con un prezzo accessibile e costi di gestione ridottissimi, la Duo promette di rivoluzionare la mobilità urbana.

L’acquisto di un’auto nuova oggi può superare facilmente i 20.000 euro, a cui vanno aggiunti bollo, carburante, manutenzione e assicurazione. Mobilize Duo, invece, parte da meno di 10.000 euro, e grazie agli incentivi può costare poco più di 6.800 euro.

In un momento in cui ogni spesa va valutata con attenzione, questa differenza rappresenta un vantaggio reale, soprattutto per studenti, giovani lavoratori o famiglie che devono affrontare due o più spostamenti quotidiani.

Mobilize Duo, quanto si risparmia davvero

A incidere sul bilancio familiare non è solo il prezzo di acquisto, ma il costo complessivo nel tempo. Mobilize Duo non paga il bollo nei primi 5 anni e non ha bisogno di benzina o diesel: si ricarica con una normale presa elettrica domestica. Inoltre, non richiede tagliandi complessi o interventi costosi di meccanica. Il risparmio stimato rispetto a un’auto tradizionale può superare i 1.000 euro all’anno tra carburante, assicurazione, parcheggi e spese di manutenzione.

Anche il costo assicurativo è nettamente inferiore, essendo un quadriciclo leggero o pesante a seconda della versione. Le tariffe RCA partono da poche centinaia di euro, contro i 500-700 euro medi richiesti per un’utilitaria. A tutto questo si aggiunge l’accesso gratuito alle ZTL in molte città italiane, l’uso delle corsie preferenziali e la facilità di parcheggio grazie alle dimensioni compatte.

Mobilità urbana a basso impatto e costi ridotti

La Mobilize Duo è disponibile in tre versioni: la 45 guidabile dai 14 anni con patente AM, la 80 per chi ha la B1 o la B, e la Pro pensata per le aziende. Tutte sono alimentate da una batteria da 10,3 kWh, con un’autonomia fino a 161 km. La versione base raggiunge i 45 km/h, mentre la più potente arriva a 80 km/h. Sono numeri che bastano per spostarsi agilmente in città e coprire il tragitto casa-lavoro o casa-scuola senza necessità di ricariche quotidiane.

La gestione tramite app consente inoltre di condividere il veicolo con altri membri della famiglia o del team, abbattendo ulteriormente i costi. È possibile creare fino a sei “chiavi digitali”, rendendo la Duo anche uno strumento di car sharing privato o aziendale. Il cruscotto è semplice ma funzionale: si collega allo smartphone del conducente per navigazione, musica e gestione delle impostazioni.

Chi vive o lavora in città spesso non ha bisogno di grandi prestazioni, ma di mezzi snelli, economici e adatti al traffico urbano. In questo senso, la Mobilize Duo si propone come un’alternativa reale all’auto, con un costo d’ingresso basso, consumi quasi nulli e una gestione semplificata. Per i più giovani rappresenta un primo mezzo indipendente, per le famiglie un secondo veicolo senza pensieri, e per le aziende una soluzione per le flotte locali.

In un periodo storico in cui si cerca di tagliare le spese senza rinunciare alla qualità della vita, la Mobilize Duo emerge come un veicolo urbano intelligente, essenziale e conveniente. Non solo aiuta a ridurre l’inquinamento, ma consente di risparmiare ogni mese su bollette, assicurazioni e carburanti. Chi cerca un’alternativa economica all’auto, oggi ha una scelta in più: compatta, elettrica e senza pensieri.

In sintesi.