La riforma delle pensioni riparte da quota 41 per tutti. Se qualcuno pensa che il tempo si sia fermato è fuori strada. Infatti non è che siamo tornati a un paio di anni fa, quando secondo la Lega, il prosieguo di quota 100 doveva essere una pensione con quota 41 davvero per tutti e senza penalizzazioni. Niente di tutto questo. La quota 41 torna ad essere una delle soluzioni idonee a superare anche se non basta da sola, la riforma Fornero. Ma non come la volevano inizialmente quelli del Carroccio e nemmeno come la sponsorizzano i sindacati. La nuova veste di quota 41 per tutti, potrebbe essere davvero particolare.

E forse parlare di una misura per tutti è azzardato.

Ma davvero la riforma delle pensioni ripartirà da quota 41? Pare di si, ma flessibile, cosa significa?

Per prima cosa vediamo di capire bene cosa significa quota 41 per tutti. La misura così come era stata partorita, prevedeva la possibilità per tutti davvero di andare in pensione al raggiungimento di 41 anni di contributi. Non come oggi che la misura riguarda solo i precoci che hanno almeno 12 mesi versati prima dei 19 anni di età e appartengono alle solite 4 categorie che sono i caregivers, gli invalidi, i disoccupati e gli addetti ai lavori gravosi. Con la quota 41 per tutti, via a questi vincoli di platea, e pensione senza limiti di età al raggiungimento di 41 anni di contributi.

Una misura che così non può funzionare per ovvie ragioni di conti pubblici e sostenibilità dell’INPS. Una idea che secondo i critici, soprattutto chi critica fortemente la Lega e il suo leader Matteo Salvini (tra cui la stessa Professoressa Elsa Fornero), doveva essere fermata prima di essere messa al mondo.

Riforma di quota 41 , come diventerà la misura spot della Lega di Salvini?

Le questioni di spesa pubblica non permettono soluzioni così imponenti come questa quota 41 per tutti. Una misura che se nascesse così costerebbe troppo. E sarebbe di fatto la misura che sostituirebbe la pensione anticipata ordinaria in tutto e per tutto. Accorciando i requisiti contributivi necessari che per le pensioni anticipate sono pari a 42,10 anni per gli uomini e 41,10 per le donne e per quota 41 diventano pari a 41 anni di versamenti.

Ecco perché necessariamente, se si vuole usare ancora questa formula della quota 41 per tutti, occorre guardare ad alcuni correttivi. Che poi sono autentiche nuove limitazioni di platea, anche se forse non rigide come per la versione di oggi adottata per i precoci.

Limitazioni di platea più morbide e maggiore flessibilità

Cosa si prevede per la quota 41 come misura dentro la nuova riforma delle pensioni? Innanzitutto c’è da dire che anche oggi esiste una seconda misura che permette il pensionamento con 41 anni di contributi. Tale misura è la quota 103. Ma bisogna avere anche almeno 62 anni di età.

Quindi, una eventuale quota 41 per tutti prenderebbe il posto anche di questa quota 103. E allora perché non farla partire dai 62 anni di età? L’idea sarebbe quella di delimitare il perimetro dei potenziali beneficiari.

Da un lato ancora i precoci, che svolgono un lavoro pesante o che hanno problemi di natura fisica (invalidi), lavorativa (disoccupati), familiare (caregivers) o di tipologia di lavoro svolto (lavoro usurante o gravoso). E dall’altra tutti gli altri. E solo a questi ultimi verrebbe imposto il limite dei 62 anni come età anagrafica. Ai primi resterebbe tutto come oggi, ovvero niente limiti di età e solo requisito contributivo da centrare.

Dal calcolo contributivo ai tagli lineari, ecco la soluzione per la riforma delle pensioni

Imporre il calcolo contributivo alla prestazione farebbe diventare la quota 41 per tutti un fallimento come lo è stata la quota 103 dal 2024 ad oggi. Infatti dal 2024 la quota 103 è diventata una misura a calcolo contributivo. E per chi ha una carriera formata da 18 anni di versamenti o più al 31 dicembre 1995, la penalizzazione è troppo forte da poter essere accettata di buon grado. E allora ecco la soluzione. Che parla lo stesso di tagli, ma da un altro punto di vista. Infatti si guarda al taglio lineare di assegno. Chi completa 41 anni di versamenti deve considerare un taglio tra il 2 ed il 3% ad anno di anticipo rispetto ai 67 anni di età. Anche in questo caso solo per chi non rientra nella versione di quota 41 che non ha limiti anagrafici.