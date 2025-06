Assunzioni agevolate con il bonus giovani: ammessi ed esclusi (elenco contratti)

L’incentivo per l’assunzione di giovani under 35, noto come bonus giovani, rappresenta una misura di sostegno al lavoro stabile rivolta ai datori di lavoro che intendono assumere o stabilizzare giovani con contratti a tempo indeterminato.

L’obiettivo principale è stimolare l’occupazione giovanile incentivando forme contrattuali stabili, riducendo al contempo il carico contributivo delle imprese.

Bonus giovani under 35: tipologie di rapporti agevolabili

Il cuore della misura riguarda esclusivamente i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il bonus giovani under 35 copre sia le nuove assunzioni con questa tipologia contrattuale sia le trasformazioni da contratti a termine in rapporti permanenti. È quindi un incentivo che premia non solo l’inserimento nel mondo del lavoro con contratti stabili, ma anche il passaggio da forme precarie a occupazioni strutturate.

Anche i rapporti a tempo parziale rientrano tra quelli incentivabili. Il contratto part-time, purché a tempo indeterminato, consente l’accesso all’esonero contributivo in misura proporzionata. La normativa non discrimina infatti sulla base dell’orario lavorativo, bensì sulla durata e sulla natura subordinata del contratto.

Una fattispecie particolare che beneficia del bonus giovani è quella dell’assunzione in cooperativa. Quando l’instaurazione del rapporto di lavoro avviene nell’ambito di un vincolo associativo, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 142 del 2001, l’agevolazione resta applicabile, purché il contratto sia a tempo indeterminato.

Somministrazione: condizioni per l’incentivo

Secondo quanto emerge dalla circolare INPS sul bonus giovani (la n. 90/2025) Il meccanismo del bonus include anche i contratti a tempo indeterminato in somministrazione. In particolare, l’agevolazione è prevista anche se il rapporto tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione è a tempo indeterminato, ma il servizio reso all’azienda utilizzatrice è a termine.

In questi casi, è importante sottolineare che i vantaggi economici derivanti dal bonus vengono riconosciuti all’impresa utilizzatrice, ossia quella presso la quale il lavoratore svolge effettivamente le sue mansioni. Questo aspetto si rivela particolarmente strategico per le aziende che preferiscono avvalersi della somministrazione come forma di flessibilità operativa, senza però rinunciare ai benefici collegati alle assunzioni stabili.

Rapporti esclusi dal bonus giovani

Non tutti i contratti, però, consentono di accedere all’agevolazione. Il legislatore ha stabilito alcune eccezioni ben precise, escludendo dalle misure agevolative i seguenti rapporti:

Lavoro domestico: le assunzioni di colf, badanti e collaboratori domestici sono escluse dal bonus giovani, anche se effettuate a tempo indeterminato.

Dirigenza: il bonus non si applica ai contratti di assunzione per personale dirigente, in quanto considerati al di fuori dell’ambito ordinario della subordinazione.

Apprendistato: nonostante sia un contratto a contenuto formativo, il rapporto di apprendistato non rientra tra quelli incentivabili tramite questa misura.

Contratto intermittente: le forme di lavoro a chiamata, anche se stipulate a tempo indeterminato, restano escluse dal perimetro dell’agevolazione.

Verifica del requisito del “primo tempo indeterminato”

Un elemento cardine del bonus giovani è l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato. Il lavoratore per cui si chiede l’agevolazione deve, infatti, non aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa.

Tuttavia, la normativa stabilisce delle eccezioni anche in questo caso. Non vengono considerati ostativi al riconoscimento del bonus i seguenti casi:

Rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato: se il lavoratore ha avuto in passato un impiego in ambito domestico, questo non compromette la possibilità di usufruire dell’incentivo.

Contratti intermittenti a tempo indeterminato: anche questi, pur avendo formalmente durata indeterminata, non sono considerati nel calcolo del requisito.

Diversa è la situazione quando il lavoratore ha avuto in precedenza un contratto a tempo indeterminato nell’ambito della somministrazione. In questo caso, il passato rapporto viene considerato a tutti gli effetti, e quindi impedisce l’accesso al beneficio. L’aver lavorato in modo continuativo tramite agenzia di somministrazione, pur con vincolo a tempo indeterminato, rappresenta una condizione ostativa per accedere al bonus.

Obiettivi e impatto del bonus giovani

Questa misura si inserisce in un più ampio contesto di politiche attive del lavoro, con l’intento di ridurre la disoccupazione giovanile e incentivare una maggiore stabilità occupazionale. Il bonus giovani punta ad abbattere il costo del lavoro per le imprese, incoraggiando allo stesso tempo il passaggio a forme contrattuali più sicure per i lavoratori.

L’incentivo rappresenta dunque un duplice vantaggio: da un lato, consente alle aziende di beneficiare di un esonero contributivo che riduce l’onere del costo del lavoro; dall’altro, offre ai giovani la possibilità di entrare nel mercato del lavoro con prospettive di lungo termine.

Riassumendo