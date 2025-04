L’Italia guida l’Europa nel design: un’industria da 6,3 miliardi

Nel cuore dell’Europa creativa, l’Italia si afferma come il motore trainante dell’industria del design. Il 2025 si apre con numeri sorprendenti: il nostro Paese detiene il primato nel settore, contribuendo da solo al 16,4% del fatturato totale europeo. Un dato che testimonia non solo la vitalità del comparto, ma anche la capacità del made in Italy di imporsi su scala internazionale, trasformando la creatività in un asset economico strategico.

Il volume d’affari complessivo generato dalle imprese italiane del design ha raggiunto quota 6,3 miliardi di euro, segnando un ruolo da protagonista nel panorama produttivo europeo. Si tratta di un comparto trasversale che abbraccia arredamento, architettura, industrial design e servizi alle imprese, con una concentrazione significativa nelle regioni del Nord, in particolare in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

La spinta del Salone del Mobile e il ruolo delle imprese

Uno dei motori principali di questo successo è il Salone del Mobile di Milano, appuntamento imprescindibile per l’intero comparto. Con migliaia di espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo, la fiera rappresenta ogni anno una vetrina strategica per presentare l’eccellenza italiana nel design. È proprio grazie a eventi come questo che molte aziende riescono ad attrarre investitori esteri, stabilire partnership commerciali e affermarsi su nuovi mercati.

A trainare il settore ci sono soprattutto le piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, capaci di unire tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Queste realtà stanno scommettendo sempre più sulla sostenibilità, utilizzando materiali riciclati, tecnologie a basso impatto ambientale e processi produttivi etici. L’attenzione all’ambiente è diventata una leva competitiva, sempre più richiesta anche dai consumatori internazionali.

Lavoro e formazione, il design come opportunità

Il boom del settore ha anche un impatto diretto sull’occupazione. In Italia, oltre 60 mila addetti lavorano stabilmente nel mondo del design, con un incremento costante negli ultimi tre anni. Non solo: le università e gli istituti di alta formazione stanno rafforzando la propria offerta, creando un ponte sempre più solido tra formazione e impiego.

Accademie come il Politecnico di Milano e lo IED (Istituto Europeo di Design) sono considerate tra le migliori d’Europa, richiamando studenti da tutto il mondo e contribuendo a mantenere alta la qualità delle professionalità disponibili sul mercato. In questo contesto, anche il Sud Italia sta iniziando a ritagliarsi un ruolo interessante, grazie a poli universitari in crescita e a start-up creative sempre più competitive.

Il design italiano, nel 2025, non è solo una questione di stile: è una risorsa economica fondamentale, capace di coniugare estetica e fatturato, cultura e sviluppo. In un contesto globale in continua trasformazione, l’Italia riesce a mantenere la leadership grazie a un ecosistema fatto di imprese dinamiche, eventi internazionali e formazione d’eccellenza. Un patrimonio da valorizzare, sostenere e proteggere, per continuare a essere – anche domani – il Paese del bello e ben fatto.

I punti più importanti.