Nasce Urban MIS, spin-off dell’Università di Salerno in collaborazione con Evolution Group

E’ nata Urban MIS, lo spin-off dell’Università di Salerno in collaborazione con Evolution Group e che punta a sostenere imprese e istituzioni a valorizzare la propria immagine grazie all’analisi dei big data. Sappiamo quanto i dati al giorno d’oggi siano importanti per determinare il successo di un’attività economica e anche la percezione che si ha verso una località turistica. La loro gestione può favorire l’adozione di decisioni strategiche.

Ed è quello che si propone di fare Urban MIS, il cui obiettivo consiste nell’offrire ai territori (ma anche alle aziende) i risultati dell’analisi dei dati per renderli più competitivi e attraenti sul piano dell’immagine. La piattaforma si avvarrà dell’intelligenza artificiale per l’analisi dei dati, consentendo al cliente di ottimizzare gli investimenti e di fare promozione e attuare strategie di branding.

Questa la dichiarazione di Marco Lenoci, Amministratore Delegato di Evolution Group:

Questa collaborazione rappresenta un passo avanti decisivo nell’uso dei dati e dell’intelligenza artificiale per il branding territoriale. Crediamo nell’AI come strumento etico e strategico per valorizzare i territori, migliorare le strategie di sviluppo locale e creare un impatto positivo e sostenibile sulle comunità.