Libretto di risparmio postale e libretto Smart: cosa sono e come funzionano

I libretti di risparmio postale rappresentano da decenni una delle forme più semplici e sicure di gestione del denaro in Italia. Offerti da Poste Italiane e garantiti dallo Stato, i libretti sono pensati per chi cerca un prodotto senza costi di apertura o gestione, ideale per mettere da parte piccoli risparmi in modo graduale. Esistono diverse tipologie, ma i più utilizzati sono il Libretto Ordinario e il Libretto Smart.

Cosa sono i libretti postali e come funzionano

Il libretto postale è un deposito a risparmio nominativo, emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. È rivolto a chi vuole risparmiare in modo sicuro, senza esporsi ai rischi dei mercati finanziari.

Le somme depositate sono sempre disponibili, quindi il titolare può prelevare o versare denaro in qualsiasi momento, sia in ufficio postale sia tramite app e sportelli ATM Postamat. Tra i principali vantaggi:

assenza di costi di apertura, chiusura e gestione;

capitale garantito dallo Stato italiano;

interessi maturati annualmente, con tassazione agevolata al 26%;

possibilità di intestazione singola o cointestata (fino a 4 persone).

Il Libretto Ordinario è la forma classica, adatta anche a minorenni, mentre il Libretto Smart è pensato per chi ha più dimestichezza con il digitale e vuole accedere a promozioni dedicate, operando anche online.

Quanto si risparmia e quali interessi offre

Gli interessi maturati dai libretti postali non sono particolarmente elevati, perché il loro punto di forza è la sicurezza e non il rendimento. Tuttavia, Poste Italiane propone regolarmente promozioni temporanee con tassi più interessanti per chi attiva il Libretto Smart o trasferisce liquidità. Attualmente, i rendimenti sono i seguenti:

Libretto Ordinario: tasso base annuo lordo dello 0,001%, praticamente simbolico.

Libretto Smart: tasso base sempre dello 0,001%, ma con offerte dedicate attivabili su richiesta.

Una delle offerte più recenti (aprile 2025) prevede un tasso promozionale del 3% lordo per 180 giorni sulle somme versate e mantenute sul libretto Smart, purché si tratti di nuova liquidità. Alla fine del periodo, il tasso torna al livello base. Questo consente di ottenere un piccolo guadagno, specialmente su importi consistenti, senza dover immobilizzare i fondi a lungo.

Tutto quello che c’è da sapere prima di aprire un libretto

Chi sceglie di aprire un libretto postale, soprattutto il tipo Smart, dovrebbe conoscere alcuni aspetti fondamentali:

Attivazione: il Libretto Smart può essere aperto in ufficio postale oppure tramite l’App BancoPosta, se si possiede SPID e un conto corrente associato.

Operatività: è possibile effettuare bonifici, ricariche telefoniche, girofondi verso conti BancoPosta o altre carte PostePay, ma non è utilizzabile come un conto corrente tradizionale.

Limiti: non è possibile fare accrediti diretti di stipendi o pensioni, né domiciliare bollette.

Tassazione: gli interessi sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, e le giacenze superiori a 5.000 euro sono soggette a imposta di bollo annua di 34,20 euro.

Il libretto può essere intestato anche a minorenni, rendendolo una soluzione adatta per educare i più giovani al risparmio. È inoltre possibile nominarlo come strumento per conservare piccoli patrimoni in attesa di utilizzo futuro, senza esporli a volatilità.

Il libretto di risparmio postale, in particolare nella versione Smart, è una valida opzione per chi cerca un luogo sicuro dove custodire i propri risparmi, senza costi e con un livello base di rendimento. Non è adatto a chi desidera far fruttare attivamente il capitale, ma resta una scelta apprezzata da milioni di italiani per la semplicità e l’affidabilità. Chi vuole sfruttarlo al meglio dovrebbe valutare le offerte promozionali a tempo limitato, che possono offrire rendimenti più interessanti a fronte di una gestione semplice e digitale.

In sintesi.