Le offerte TimVision fanno risparmiare davvero su Netflix e altro?

A quanto pare un modo per vedere le pay tv e risparmiare c’è: TimVision rilancia le sue offerte combinate puntando su un risparmio concreto per chi vuole accedere a più piattaforme di streaming con un unico abbonamento. Secondo quanto evidenziato da SOSTariffe.it, attivare i pacchetti TimVision può portare a una riduzione dei costi mensili fino al 57% rispetto alla somma degli abbonamenti singoli, offrendo così un notevole vantaggio economico per gli utenti che consumano regolarmente contenuti su Netflix, Disney+, DAZN, Infinity+ e altre piattaforme.

Tutti i principali servizi in un solo abbonamento

Il cuore della proposta di TimVision è l’integrazione.

Invece di gestire separatamente diversi abbonamenti, l’utente può accedere a un’offerta che unisce più servizi in una soluzione unica, semplificando sia la fruizione che il pagamento mensile. L’offerta punta chiaramente a intercettare la crescente domanda di contenuti on demand in Italia, dove l’uso delle piattaforme di streaming è ormai diffuso in ogni fascia d’età.

TimVision è incluso in tutte le opzioni e fornisce accesso al catalogo on demand di TIM, ai contenuti Mediaset Infinity e alle principali reti nazionali in diretta. Ma ciò che rende interessante l’offerta è l’abbinamento con le piattaforme esterne. Tra le principali combinazioni attivabili ci sono:

TimVision con DAZN: pensato per gli appassionati di sport, in particolare per chi segue il calcio di Serie A.

TimVision con Netflix e Disney+: per chi desidera un pacchetto di intrattenimento completo, adatto a tutta la famiglia.

TimVision con Infinity+: ideale per chi vuole accedere anche ai film e alle serie del circuito Mediaset.

Quanto si risparmia davvero con TimVision

SOSTariffe.

it ha calcolato i costi effettivi degli abbonamenti presi singolarmente e li ha confrontati con i prezzi dei pacchetti TimVision. Il risparmio massimo si registra con l’offerta TimVision Gold, che include Netflix (piano standard), Disney+, DAZN e Infinity+, oltre naturalmente ai contenuti TimVision. Sommando i prezzi di listino dei singoli servizi si arriverebbe a pagare 69,97 euro al mese. Con TimVision Gold, invece, il prezzo è di 29,99 euro al mese per i primi sei mesi, che poi salgono a 45,99 euro mensili. In entrambi i casi il risparmio è consistente: il taglio massimo rispetto alla somma degli abbonamenti singoli arriva appunto al 57%.

Un altro vantaggio è la possibilità di accedere a un unico punto di gestione per l’abbonamento. In più, Tim offre l’uso gratuito per sei mesi del decoder TimVision Box, che permette di fruire dei contenuti in modo semplice e immediato anche sulla TV di casa.

Come attivare TimVision e a chi conviene davvero

Le offerte TimVision sono riservate sia ai già clienti TIM con linea fissa, sia ai nuovi clienti. Alcuni pacchetti possono essere attivati anche senza la linea fissa TIM, con costi leggermente differenti. L’attivazione può essere fatta online, tramite l’area clienti o i canali commerciali ufficiali. Chi trae maggior vantaggio da queste proposte? In particolare:

Le famiglie con più utenti che guardano contenuti differenti (cartoni, film, sport).

Gli appassionati di calcio, che vogliono seguire la Serie A senza pagare l’abbonamento pieno a DAZN.

Chi è già cliente TIM e vuole centralizzare le spese di intrattenimento in un’unica soluzione.

Il risparmio si rivela ancora più interessante per chi intende usare tutte le piattaforme incluse nel pacchetto. Se, invece, si è abbonati solo a uno o due servizi, la convenienza andrà valutata con maggiore attenzione, considerando anche le promozioni in corso sui singoli operatori.

Una proposta allineata alle esigenze attuali

Nel panorama dello streaming italiano, le esigenze degli utenti si stanno evolvendo. Avere più abbonamenti è ormai la norma, ma i costi possono diventare rapidamente elevati. Le offerte combinate come quelle di TimVision rispondono a questa esigenza: un’unica spesa mensile, meno gestione e un considerevole risparmio economico.

Tim ha capito che il futuro dell’intrattenimento è nella semplificazione, senza rinunciare alla varietà. E con un’offerta flessibile e modulabile, punta a mantenere il vantaggio competitivo nel mercato italiano. Il momento è favorevole per chi sta valutando una nuova sottoscrizione: i primi mesi a prezzo ridotto permettono di provare il servizio senza un impegno eccessivo, approfittando di uno dei pacchetti più ricchi attualmente disponibili.

In sintesi.