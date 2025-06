Lavoro nero, si passa al pugno di ferro, chi rischia e cosa

Il contrasto al lavoro nero torna al centro delle politiche del governo, che punta a rafforzare i controlli e rendere più efficaci le sanzioni nei confronti di datori di lavoro irregolari. Si tratta di un intervento urgente per fronteggiare un fenomeno che in Italia ha numeri preoccupanti e che genera non solo concorrenza sleale, ma anche gravi danni fiscali e previdenziali. I nuovi strumenti previsti mirano a colpire in modo più rapido ed efficiente le situazioni di irregolarità, a tutela dei lavoratori e dell’intero sistema economico.

Lavoro nero in Italia: un fenomeno ancora diffuso

Secondo le ultime stime, oltre tre milioni di persone in Italia sarebbero coinvolte in forme di lavoro irregolare.

Questo significa che una parte rilevante della forza lavoro nazionale opera senza tutele, senza contributi, senza garanzie e in molti casi con paghe inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi. Le aree più colpite sono tradizionalmente il Sud e alcuni settori specifici come agricoltura, edilizia, ristorazione e servizi alla persona.

Il lavoro nero incide in modo pesante anche sulla spesa pubblica: non versando contributi né tasse, i lavoratori irregolari generano un buco nei conti dell’INPS e dell’erario. Inoltre, sono più esposti a incidenti, sfruttamento e precarietà assoluta. È proprio in questo contesto che il governo ha deciso di intervenire con un piano di controllo straordinario.

Controlli potenziati per combattere il lavoro nero

Il piano del governo prevede un rafforzamento coordinato delle attività ispettive da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL e della Guardia di Finanza. L’obiettivo è eseguire più ispezioni mirate, specialmente nelle zone e nei settori dove il lavoro nero è più diffuso.

Tra le misure previste:

Maggior numero di verifiche sul campo, anche con accessi simultanei di più enti.

Incrocio dei dati digitali tra banche dati fiscali, previdenziali e anagrafiche.

Tecnologie di tracciamento, per monitorare movimenti sospetti nelle buste paga e nei versamenti contributivi.

Interventi “a sorpresa” nelle imprese con indici di rischio elevato.

La logica non è solo repressiva, ma anche preventiva e dissuasiva: rendere più probabile la possibilità di un controllo significa scoraggiare chi impiega manodopera in nero. Uno degli aspetti più incisivi del nuovo piano è l’inasprimento delle sanzioni per chi viola le regole. Il governo ha annunciato che sarà applicata in modo più rigoroso la sospensione dell’attività imprenditoriale, già prevista dall’articolo 14 del D.lgs. 81/2008, nel caso in cui venga scoperta una percentuale significativa di lavoratori non regolarmente assunti. In particolare:

Se oltre il 10% del personale risulta in nero, l’attività può essere sospesa immediatamente.

La sospensione potrà avvenire anche in caso di recidiva, con controlli a distanza di pochi mesi.

Le sanzioni pecuniarie partono da 2.500 euro per ogni lavoratore irregolare, ma possono crescere in caso di impiego reiterato o aggravato (minori, stranieri senza permesso, turni notturni, ecc.).

Il governo intende inoltre intervenire sul fronte della recuperabilità dei contributi: le imprese che regolarizzano tardivamente i rapporti potranno essere costrette a versare non solo i contributi mancanti, ma anche interessi e maggiorazioni.

Lavoro nero e legalità: un tema strutturale

Il fenomeno del lavoro nero non si risolve con i soli controlli. È ormai chiaro che serve un’azione sistemica: semplificazione amministrativa, incentivi all’assunzione regolare, formazione e politiche attive per l’inserimento lavorativo sono strumenti indispensabili per ridurre il ricorso all’irregolarità. Alcuni esperti propongono anche una revisione del costo del lavoro e delle aliquote contributive, in modo da ridurre il divario tra lavoro regolare e lavoro sommerso. Altri suggeriscono campagne di sensibilizzazione e canali sicuri per la denuncia da parte dei lavoratori, oggi spesso ricattabili e senza alternative.

Il piano del governo per intensificare i controlli contro il lavoro nero rappresenta un passo importante, ma non risolutivo. Il vero cambiamento arriverà solo se accanto alla repressione verranno attivate politiche strutturali e lungimiranti. Servono più ispezioni, certo, ma anche più incentivi alla regolarità, più trasparenza e più fiducia. Contrastare il lavoro nero significa difendere i diritti, garantire sicurezza e costruire un’economia più giusta per tutti.

