Iva su collirio al 10%. Possibile richiedere i rimborsi (risposta n°88 Agenzia delle entrate)?

Con la risposta n° 88 del 4 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha risolto la diatriba sulla corretta aliquota Iva da applicare al collirio.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il collirio è un medicamento. Di conseguenza, le sue cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta al 10%.

Tuttavia, è importante capire in quali casi il negoziante deve applicare l’aliquota Iva ridotta al 10%. Inoltre è lecito chiedersi se chi finora ha pagato l’Iva al 22% ha diritto a qualche rimborso o meno.

La risposta n°88/2025. Quale aliquota Iva per il collirio?

Una società che produce e confeziona piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici, tra i quali il collirio, dispositivo medico, ha chiesto quale sia la corretta aliquota Iva da applicare proprio al collirio.

Finora ha applicato l’aliquota Iva del 22% . Tuttavia ritenendo applicabile alle vendite di tale prodotto l’Iva ridotta al 10% ha chiesto, ottenuto e allegato il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

In particolare, la società ritiene che nel caso specifico sia applicabile il n. 114), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ( ”Decreto IVA”) e, pertanto, possa trovare applicazione l’aliquota IVA ridotta al 10%.

Secondo tale disposizione usufruiscono dell’aliquota ridotta “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

Iva al 10% per il collirio da medicamento

Tuttavia la L.n°145/2018, Legge di bilancio 2019, rispetto alla suddetta disposizione ha introdotto una norma di interpretazione autentica.

Norma in base alla quale rientrano tra i prodotti con aliquota al 10% individuati dal n. 114 della Tabella A “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)”.

In sintesi, come precisato in numerosi documenti di prassi, l’agevolazione non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.

In tal senso le molte risposte a interpelli già pubblicate: cfr. n. 32 del 7 febbraio 2020, n. 220 del 21 luglio 2020, n. 607 del 18 dicembre 2020, n. 646 del 1° ottobre 2021, n. 51 del 25 gennaio 2022, n. 483 del 3 ottobre 2022, n. 257 del 17 marzo 2023).

Nel 2024 ci sono state conferme e ritocchi alle aliquote Iva.

Nel parere di accertamento tecnico, ADM afferma che:

sulla base di quanto dichiarato e dell’istruttoria svolta, …. che il prodotto in oggetto assuma le caratteristiche dei prodotti farmaceutici del Capitolo 30 della Nomenclatura Combinata e possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito della voce 3004 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 3004 90 00: ”Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto;­ altri”. ».

L’Agenzia delle entrate, a sua volta, con la risposta 88/2025 sull’Iva applicabile al collirio sulla base della classificazione attribuita dalle Dogane, che fa rientrare il dispositivo medico nella voce 3004 della Nomenclatura, ritiene, in accordo con la società, che le cessioni del collirio commercializzato dalla contribuente sono soggette all’aliquota Iva ridotta del 10% prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.

I consumatori finali dunque pagheranno il collirio in questione con l’Iva al 10% senza diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato sui precedenti acquisti.

