ISEE fino a 25.000 euro. I cinque bonus da richiedere entro Aprile

Anche nel 2025, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) continua a essere fondamentale per accedere a numerose agevolazioni destinate alle famiglie italiane.

Grazie all’ISEE, è possibile beneficiare di sostegni economici e servizi essenziali che migliorano la qualità della vita delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) svolge un ruolo cruciale in questo contesto, facilitando la richiesta dell’ISEE e supportando nella presentazione delle domande per i vari bonus, semplificando le procedure burocratiche e garantendo l’accesso alle agevolazioni previste.

Di seguito, analizziamo i principali bonus ISEE 2025 che è possibile richiedere al CAF con un ISEE fino a 25.000 euro ma anche oltre.

L’ISEE e il ruolo del Caf

Nel 2025, le famiglie italiane con un ISEE fino a 25.000 euro possono accedere a una serie di agevolazioni fiscali e bonus che offrono un importante supporto economico.

Tali bonus sono pensati per favorire l’accesso a servizi essenziali come l’educazione, l’assistenza sanitaria, l’efficienza energetica e il benessere sociale.

L’ISEE è il requisito fondamentale per determinare l’accesso a queste misure, che vengono gestite attraverso il Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

Grazie a queste agevolazioni, le famiglie possono affrontare con maggiore serenità le spese quotidiane, migliorando la qualità della propria vita. Soprattutto per chi si trova in una condizione economica più fragile.

Di seguito, esploreremo i principali bonus che è possibile richiedere al CAF, con dettagli sui requisiti, le modalità di richiesta e gli importi previsti.

ISEE fino a 25.000 euro e oltre. I cinque bonus da richiedere entro Aprile

Nel titolo abbiamo fatto riferimento alla scadenza di aprile ma i bonus che di seguito elencheremo potranno essere richiesti anche nei mesi successivi.

Però in molti casi, prima si presenta la DSU per avere l’ISEE è meglio è. Si pensi al bonus bollette rafforzato o ancora all’assegno unico 2025.

Poi da Aprile i titoli di Stato escono dall’ISEE abbassandolo. In alcuni casi ciò consentirà di accedere a bonus finora non ammessi per ISEE oltre soglia.

Bonus Descrizione Limiti ISEE Bonus Nascite Contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. ISEE fino a 40.000 euro Bonus Asilo Nido Contributo fino a 2.100 euro per la frequenza di asili nido pubblici o privati. ISEE fino a 40.000 euro Carta Dedicata a Te Supporto economico per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, per le spese quotidiane. ISEE fino a 15.000 euro Bonus Elettrodomestici( in attesa del provvedimento attuativo) Contributo fino al 30% per l’acquisto di elettrodomestici di classe A o superiore. ISEE fino a 25.000 euro, con ISEE oltre soglia il bonus si dimezza a 100 euro Fondo Dote Famiglia Contributo per attività sportive e ricreative per i figli, per famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. ISEE fino a 15.000 euro

Bonus bollette e bonus TARI

In questi giorni è corsa alla presentazione dell’ISEE per il bonus bollette rafforzato come da intervento del DL 19/2024. Stessa cosa dicasi per il Bonus TARI.

Quest’ultima è un’agevolazione che prevede uno sconto del 25% sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) per le famiglie con basso ISEE.

Le soglie ISEE per accedere al bonus sono pari a:​

9.530 euro e

e 20.000 euro per le Famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico).

Il bonus TARI viene riconosciuto automaticamente a partire dal 1° gennaio 2025, utilizzando i dati in possesso dell’INPS e del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE), senza necessità di presentare una domanda. ​

Lo sconto sarà applicato dai Comuni in fase di preparazione delle deleghe di pagamento della TARI che molti enti locali mettono a disposizione dei contribuenti su appositi portali.

È possibile beneficiare sia del Bonus Bollette Rafforzato che del Bonus TARI, poiché le due agevolazioni sono indipendenti l’una dall’altra.

Riassumendo.