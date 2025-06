INPS lancia il progetto “Giovani”: così cambia il futuro della previdenza in Italia

In un’epoca in cui il futuro previdenziale delle nuove generazioni appare sempre più incerto, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale compie un passo deciso verso un rapporto più diretto, trasparente e propositivo con i cittadini tra i 16 e i 34 anni. È nato infatti “INPS per i Giovani”, un progetto innovativo che segna un cambiamento radicale nel modo in cui l’ente pubblico si rivolge al mondo giovanile.

Non si tratta semplicemente di una riorganizzazione dei servizi, ma di una vera e propria trasformazione culturale e comunicativa, pensata per accompagnare i giovani lungo il complesso percorso che collega presente e futuro lavorativo, previdenza e cittadinanza attiva.

INPS per i giovani: una piattaforma per i bisogni delle nuove generazioni

Il cuore dell’iniziativa è un nuovo spazio digitale dedicato esclusivamente ai giovani, accessibile dal sito ufficiale dell’INPS e tramite l’APP dell’ente. All’interno di questo ambiente personalizzato, gli utenti possono selezionare il profilo più affine alla propria situazione e visualizzare, già in fase pre-login, tre servizi messi in evidenza e pensati per rispondere a bisogni concreti e immediati. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, sono disponibili altri dieci servizi per ciascuna categoria di utenza.

Questa nuova struttura riflette un cambio di paradigma: non è più il cittadino a dover interpretare un sistema complesso, ma è l’istituzione a farsi interprete dei bisogni individuali. I servizi sono presentati come strumenti attivabili in risposta a esigenze reali e personali, rendendo la previdenza meno astratta e più accessibile.

Previdenza e giovani: un welfare che parla il loro linguaggio

Alla base del progetto c’è un concetto chiave: il welfare generativo.

L’obiettivo non è solo offrire prestazioni economiche, ma costruire un sistema in grado di attivare risorse, stimolare partecipazione, diffondere consapevolezza. In questo senso, la previdenza viene proposta come un tema centrale già a partire dalla giovane età, e non come qualcosa da affrontare solo in età avanzata.

Con “INPS per i Giovani”, l’Istituto adotta un linguaggio nuovo, sceglie canali di comunicazione finora poco esplorati e sperimenta formati innovativi. Il messaggio “Insieme per il tuo futuro” non è una semplice esortazione, ma un invito concreto a prendere parte a un progetto collettivo, dove l’INPS non è solo fornitore di servizi ma partner nella costruzione di un percorso di vita e lavoro.

Dalla comunicazione all’interazione: la campagna multicanale

Secondo quanto si evidenzia nel comunicato stampa sul lancio del progetto INPS per i giovani, la cosa si articola in due fasi, ciascuna con una strategia di comunicazione studiata per coinvolgere il pubblico giovanile nei luoghi e nei modi a loro più congeniali.

La prima fase, in partenza tra giugno e luglio 2025, prevede la pubblicazione della landing page dedicata e l’introduzione di materiali promozionali sia digitali che fisici. Tra le novità, una busta interattiva “stacca & scopri” pensata per incuriosire e coinvolgere in maniera ludica, oltre a contenuti sviluppati in collaborazione con piattaforme come Studenti.it, VoiceBookRadio e influencer selezionati per la loro capacità di comunicare in modo autentico con il target di riferimento.

Le sedi territoriali dell’INPS, ben 158 in tutto il Paese, fungeranno da punti di informazione e orientamento.

La seconda fase, prevista da settembre a dicembre 2025, si propone di rafforzare il messaggio e ampliare la platea coinvolta. In questa fase entreranno in gioco spot televisivi e radiofonici, eventi pubblici a livello nazionale e locale, la partecipazione a concerti e festival giovanili, partnership con media di settore, oltre a incontri dedicati presso scuole, università, associazioni sportive e giovanili.

INPS per i giovani: il valore della consapevolezza previdenziale

Il progetto mira a colmare un vuoto informativo e culturale: la scarsa conoscenza da parte dei giovani del funzionamento del sistema previdenziale e delle opportunità già oggi disponibili. In un contesto lavorativo sempre più fluido, dove spesso prevalgono contratti atipici e discontinuità contributive, comprendere il proprio percorso assicurativo e le possibilità offerte dalla previdenza pubblica diventa cruciale.

Il percorso INPS per i giovani proposto dall’INPS punta proprio a questo: fornire strumenti di lettura e auto-orientamento che possano accompagnare i cittadini fin dalle prime esperienze lavorative, favorendo una gestione più consapevole della propria posizione contributiva e delle prospettive future.

Un modello per il futuro del servizio pubblico

“INPS per i Giovani” rappresenta anche un banco di prova per una nuova concezione del servizio pubblico. L’Istituto, attraverso questa iniziativa, si presenta non solo come un’autorità amministrativa, ma come un soggetto capace di innovare nei metodi, nella relazione con l’utenza e nell’offerta di valore sociale.

La digitalizzazione, l’interattività e la segmentazione dei servizi in base alle esigenze specifiche di ciascun utente sono elementi che segnano un’evoluzione sostanziale, aprendo la strada a forme di welfare più vicine alle persone e più aderenti alle trasformazioni sociali in corso.

INPS per i giovani: costruire il futuro a partire dal presente

Il legame tra previdenza e giovani è uno dei nodi fondamentali per la tenuta del sistema sociale italiano. “INPS per i Giovani” è un tentativo concreto di ricostruire quel legame, non solo informando ma coinvolgendo attivamente. Attraverso questo progetto, l’Istituto riafferma la sua funzione pubblica e inclusiva, promuovendo una nuova cultura della previdenza basata su consapevolezza, accessibilità e partecipazione.

Nel dialogo tra istituzioni e nuove generazioni si gioca una parte importante della sostenibilità del sistema paese. E progetti come questo indicano una direzione possibile: un futuro condiviso, costruito insieme.

