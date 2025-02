In 60 giorni ti pignorano anche la pensione? Aumentano i rischi delle cartelle esattoriali ma non solo

Il terrore di chiunque ha debiti di vario genere con lo Stato, con il Fisco o con qualsiasi altro Ente pubblico è finire dentro procedure di esecuzione forzata. Ma tra le tante procedure che il concessionario alla riscossione può avviare nei confronti del contribuente, il pignoramento è senza dubbio quello che più mette ansia. Figuriamoci dopo la novità del 2025, che accorcia i tempi del pignoramento, rendendolo sprint come lo chiamano adesso tutti. Un pignoramento in soli 60 giorni.

In 60 giorni ti pignorano anche la pensione? Aumentano i rischi delle cartelle esattoriali

Il pignoramento è una procedura di esecuzione forzata che può mettere a rischio stipendi, pensioni e conti correnti.

Il pignoramento può riguardare beni immobili, beni mobili ed anche beni che non sono ancora arrivati nella disponibilità del debitore. In pratica si possono pignorare case, terreni, fabbricati, auto, ma anche pensioni, stipendi e soldi in banca o alle poste. In questo caso, essendo un pignoramento presso terzi, in base al soggetto che il concessionario tira dentro per recuperare ciò che deve, cambia ciò che il contribuente può perdere. Parliamo di pignoramento avviato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione perché si parla di cartelle esattoriali e di evasione di tasse, imposte, tributi e simili. Ma il pignoramento è una procedura legale che possono avviare anche i creditori privati di qualsiasi genere.

Pignoramento, il nemico pubblico numero uno dei contribuenti

Se il pignoramento riguarda lo stipendio, l’Agenzia delle Entrate non fa altro che chiedere al datore di lavoro (più che una richiesta è un ordine bello e buono), di trattenere la quota di stipendio atta a soddisfare il credito vantato, ma sempre entro i limiti prestabiliti dalla legge.

Lo stesso accade con la pensione se il debitore è un pensionato INPS. In questo caso al posto del datore di lavoro troviamo l’ente pensionistico, ma il meccanismo non cambia. Così come non cambia se l’Agenzia delle Entrate Riscossione parte con il pignoramento del conto corrente, con la banca in questo caso a fungere da soggetto terzo che blocca una parte dei soldi del conto corrente del debitore per saldare ciò che l’Agenzia delle Entrate Riscossione pretende.

Novità per i pignoramenti 2025, ecco cosa cambia con la procedura a 60 giorni

La materia del pignoramento è contenuta nel Codice di Procedura Civile, ma è una materia i cui limiti e le cui regole sono soggette spesso a variazioni.

Quando il pignoramento è da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e riguarda debito che il contribuente ha con lo Stato o un altro ente, ecco che per esempio la prima casa, quella dove la famiglia del debitore ha la sua residenza come abitazione principale, non può essere pignorata. Diverso il caso dei debitori privati. In questo caso anche la prima casa può essere attaccata.

La novità del 2025 è che per alcune tasse e imposte per far partire il pignoramento non è più necessario nemmeno la cartella esattoriale.

Basterà l’accertamento che di fatto diventa atto esecutivo alla stregua della cartella esattoriale.

Ma accorciando notevolmente i tempi del pignoramento. Decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento ecco che può scattare il pignoramento.

Non tutte le evasioni fiscali però finiscono dentro questa procedura fast di pignoramento. Al momento sono le imposte di registro, le imposte di successione, IRPEF, IVA, IMU, Tari, Tosap e aiuti di Stato presi indebitamente e da restituire, i balzelli che finiscono dentro questa procedura accelerata.

Ecco la procedura velocizzata che fa tremare i contribuenti

Ma i 60 giorni che fanno partire il pignoramento fast riguardano anche un’altra novità che presto diventerà vigente e parliamo della riforma del fisco locale. Su IMU, TARI e altri balzelli da versare al Comune, ecco che la riforma prevede la possibilità per l’amministrazione locale di

agire direttamente contro i contribuenti, con azioni esecutive e anche pignoramenti che vedono ridursi i soliti termini dei 180 giorni in soli 60 giorni.

Naturalmente sono in vigore sempre i limiti prestabiliti oltre cui non si può pignorare. E questi valgono anche adesso con il pignoramento sprint.

Per esempio uno stipendio può essere aggredito e pignorato solo fino al 20% e soprattutto, al 20% dello stipendio netto percepito. Per le pensioni, nessun pignoramento fino a 1.000 euro.

Limiti che l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rivedere. Le quote che il concessionario può pignorare adesso sono pari a 1/10 per contribuenti titolari di redditi fino a 2.500 euro al mese, 1/7 fino a 5.000 euro al mese ed 1/5 oltre 5.000 euro al mese.