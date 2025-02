Contributi INPS artigiani e commercianti: regole, aliquote, importi ufficiali e scadenze per il 2025

Il sistema previdenziale italiano prevede per artigiani e commercianti un regime contributivo particolare, che si distingue dalla Gestione Separata INPS e da altre casse professionali. Una delle caratteristiche principali di questo sistema è l’obbligo di versare contributi basati su un “reddito minimale”, parametro aggiornato annualmente dall’INPS e che rappresenta una soglia di riferimento per determinare l’importo minimo da corrispondere.

Questo significa che, indipendentemente dai guadagni effettivi, i lavoratori iscritti a questa gestione devono rispettare il versamento dei contributi secondo le scadenze previste.

Il reddito minimale e il calcolo dei Contributi artigiani e commercianti

Per il 2025, l’INPS ha stabilito, tramite la Circolare n. 38 del 7 febbraio, il reddito minimale su cui calcolare i contributi 2025 obbligatori.

L’importo di riferimento ammonta a 18.555 euro. Questo valore funge da base per determinare l’importo minimo dovuto dai contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Nel caso in cui il reddito effettivo superi questa soglia, l’ammontare dei contributi verrà ricalcolato in fase di dichiarazione dei redditi, incrementando l’importo complessivo da versare.

L’aliquota contributiva per il 2025 rimane invariata rispetto al 2024 e si attesta, ad esempio, al 24,48% per i commercianti con età superiore ai 21 anni. Sulla base di questa aliquota, questo significa che, ad esempio, per un commerciante i contributi minimi annuali per il 2025 da versare all’INPS ammontano a (18.555 x 24,48%) a cui poi bisogna sommare ulteriori 7,44 euro a titolo di indennizzo per la maternità. Ne consegue un contributo minimo annuale per il 2025 pari a complessivi 4.549,70 euro.

Modalità di versamento e scadenze

Il pagamento dei contributi minimali artigiani e commercianti avviene, con Modello F24 (anche con la compensazione), attraverso quattro rate trimestrali, ciascuna di pari importo, secondo le seguenti scadenze stabilite per i contributi del 2025:

16 maggio 2025

20 agosto 2025

16 novembre 2025

16 febbraio 2026

Se una di queste date cade in un giorno festivo o non lavorativo, la scadenza viene automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Contributi artigiani e commercianti: il conguaglio

Oltre ai contributi determinati in base al reddito minimale, vi è un ulteriore adeguamento per coloro il cui reddito supera la soglia minima prevista. La differenza viene calcolata in fase di dichiarazione dei redditi e i contributi aggiuntivi vengono versati secondo le medesime scadenze previste per saldo e acconti IRPEF. Pertanto, nella Dichiarazione redditi 2026 per i contributi dovuti sul reddito del 2025.

Questa struttura contributiva permette di adeguare gli importi dovuti in base alla reale capacità reddituale del contribuente. Tuttavia, rimane l’obbligo di rispettare il pagamento del contributo minimo, indipendentemente dagli incassi effettivi dell’attività. Ciò rappresenta un aspetto critico per molti lavoratori autonomi, in quanto impone un onere finanziario fisso da sostenere anche in periodi di minore redditività.

Riassumendo