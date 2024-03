Sono molti gli italiani in pensione che scelgono Tenerife come meta di soggiorno permanente. Le Canarie rappresentano infatti un luogo ambito, sai dai turisti che dai pensionati per via del clima caldo d’estate e mite d’inverso. Oltre a questo, la vita è tranquilla e il costo della vita è più basso rispetto alla zona continentale. Anche la pressione fiscale è più bassa e consente un notevole risparmio di soldi.

Da quando, poi, il Portogallo non è più un paradiso fiscale per i pensionati stranieri, sono in molti a considerare le zone limitrofe come meta ideale.

Vivere di pensione a Tenerife

Le Canarie, del resto, godono di un clima primaverile tutto l’anno, con temperature medie che si aggirano intorno ai 20 gradi. Questo permette di vivere all’aperto e di godersi le numerose attività sportive e ricreative disponibili. Per gli anziani è un paradiso naturale.

Ma a livello fiscale come stanno le cose? Se in Portogallo i nuovi residenti stranieri in pensione potevano beneficiare una flat tax del 10% per un decennio, a Tenerife le cose stanno un po’ diversamente. Le Canarie sono considerate dalla Spagna una zona speciale, ma per gli spagnoli residenti le tasse sui redditi si pagano più o meno come in Italia con aliquote e scaglioni che crescono in base al reddito.

Per gli stranieri le cose sono un po’ più vantaggiose, soprattutto per le società. Per i pensionati, invece, ci sono dei vantaggi. Si paga il 24% in misura fissa fino a 60.000 euro di rendita estera. Per un medico, ad esempio, che percepisce una pensione media intorno a 50.000 euro all’anno, il vantaggio è tangibile rispetto all’Italia. In Italia, dal lordo al netto perde circa 18.000 euro, a Tenerife 12.000. Pertanto c’è un vantaggio di 6.000 euro all’anno.

Soldi che alle Canarie hanno un valore maggiore rispetto all’Italia dato che il costo della vita è generalmente inferiore rispetto all’Italia, soprattutto per quanto riguarda l’affitto, il cibo e i trasporti.

Trasferirsi alle Canarie, come si fa

Anche il sistema sanitario, fra i migliori d’Europa, è meno costoso e facilmente accessibile, senza liste di attesa interminabili come da noi.

Per trasferirsi a vivere a Tenerife da pensionato è necessario portare la residenza alle Canarie e starci per almeno 183 giorni all’anno. Così richiede la legge italiana. Dopo di che la pensione Inps potrà essere accreditata direttamente in una banca spagnola al lordo delle imposte e da qui soggetta al fisco spagnolo. L’aliquota d’imposta, come detto, è del 24% fino a 60.000 euro di reddito.

Attenzione, però, perché se oltre alla pensione si trasferiscono anche dei capitali si va a pagare un’imposta a parte. La legge prevede una tassa sulla ricchezza che va dallo 0,2% al 2,5% e si applica a coloro che, residenti fiscali alle Canarie, hanno un patrimonio netto di oltre 700.000 euro, esclusa la casa principale.

Fra gli altri vantaggi, le Canarie sono un luogo sicuro, con un basso tasso di criminalità. Lo spagnolo è inoltre una lingua facilmente comprensibile e assimilabile per un italiano, anche se molti parlano e comprendono benissimo l’inglese essendo zona turistica. Infine, le Canarie offrono una vasta gamma di attività e svago per tutti i gusti, tra cui spiagge, montagne, vulcani, foreste, parchi nazionali, musei, siti archeologici, eventi culturali e molto altro.

In definitiva, considerata la tassazione e il costo della vita basso, con 1.000 euro al mese di pensione si potrebbe tranquillamente vivere a Tenerife. In Italia, in genere, serve almeno il 30% in più per fare le stesse cose.

Riassumendo…