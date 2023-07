Lotteria scontrini, si riparte: i codici vincenti del 6 luglio 2023

Dopo il turno di riposo del 29 giugno 2023, torna la lotteria scontrini con l’estrazione infrasettimanale del 6 luglio 2023.

Lo scorso giovedì il sorteggio è saltato in quanto gli uffici dell’Agenzia Dogane di Roma (competente alle estrazioni) erano chiusi per via della festività dei Santi Pietro e Paolo, Patroni della Capitale.

Al turno di oggi, dunque, hanno partecipato sia gli scontrini che dovevano essere sorteggiati il 29 giugno (ossia quelli trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 19 giugno 2023 a domenica 25 giugno 2023), sia quelli trasmessi da lunedì 26 giugno 2023 a domenica 2 luglio 2023.

Il calendario del gioco

Il gioco a premi legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico, ricordiamo, è nato l’11 marzo 2021. Prevede estrazioni differite, con cadenza mensile, settimanale e annuale.

I sorteggi mensili sono cominciati proprio l’11 marzo 2021. Vi parteciparono gli scontrini di febbraio del medesimo anno. La riffa si ripete ogni secondo giovedì del mese e vi prendono parte gli scontrini del mese prima.

Ad ogni estrazione sono vincenti 10 acquirenti (100.000 euro ad ognuno) e 10 venditori (20.000 euro per ciascuno).

Il 10 giugno 2021 è stato tagliato il nastro di partenza anche dei sorteggi infrasettimanali che si fanno ogni giovedì. Vi prendono parte gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima e qui, ogni turno, vincono 15 acquirenti e 15 venditori, rispettivamente 25.000 euro e 5.000 euro ciascuno.

A chiudere ci sono le estrazioni annuali, a cui prendono parte gli scontrini dell’anno precedente. La data è definita di vola in volta dall’Agenzia Dogane. I primi due sorteggi sono stati quelli del 4 giugno 2022 (scontrini 2021) e del 22 giugno 2023 (scontrini del 2022). Ogni volta vincono 1 solo acquirente (5.000.000 di euro) e 1 solo venditore (1.000.000 di euro).

Lotteria scontrini, i codici vincenti del 6 luglio 2023

Lo scontrino vincente in un turno non partecipa alle estrazioni successive.

Inoltre lo stesso scontrino è vincente sia per acquirente che per venditore. Presto a questa formula del gioco si affiancherà anche la lotteria scontrini istantanea

Intanto quelle periodiche continuano. Per partecipare serve il codice lotteria che si mostra al venditore al momento dell’acquisto.

I 15 codici vincenti dell’estrazione 29 giugno 2023 (rinvita al 6 luglio)

0007-0075 96MQR028318

1451-0258 99MEX065034

1482-0010 88I24006554

1496-0068 72MU1056977

1325-0052 99MEY050670

1658-0062 88S25000549 80250016

3276-0086 53SNS301232 61170016

1332-0342 53MN2018222

0809-0270 96SRT001492 92930005

1730-0318 53SNS300791 10940011

1515-0030 3BIWB003938

1753-0120 53SNS300461 11590009

0488-0089 53SNS300789 21080024

1877-0051 96MK3005667

1738-0113 53SNS300335 00290024

I 15 codici vincenti del sorteggio 6 luglio 2023

1518-0063 88I24006578

1740-0058 53SNS300787 10350004

1676-0036 88S25000535 06130001

1539-0115 99MEY033264

1612-0084 99MEY027138

0652-0011 99IEC008709

1277-0259 72MU1051137

1624-0062 3BSDP000662 05390004

1438-0139 3BIWB002638

0908-0052 3BSDP001994 79010033

2003-0029 53SNS301212 67020012

1289-0226 99MEX085291

1707-0219 99SEA001382 B0960001

1296-0054 88I24003396

0965-0059 99SEA003299 32800006

I vincenti riceveranno comunicazione via PEC o raccomandata ed avranno 90 giorni di tempo per riscuotere il premio lotteria scontrini, altrimenti lo perdono.

Prossimo appuntamento a giovedì 13 luglio 2023. Tutto il calendario delle estrazioni è consultabile sul sito istituzionale lotteria scontrini dove si trovano anche i codici vincenti di ogni sorteggio.