Lotteria scontrini, come riscuotere il premio per chi non ha il conto corrente

La lotteria scontrini ha saltato il turno del 29 giugno 2023. Il sorteggio è coinciso con la chiusa degli uffici dell’Agenzia Dogane di Roma (competente alle estrazioni) in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo, Patroni di Roma.

E’ solo rimandato tutto al prossimo giovedì, 6 luglio 2023.

Intanto, i vincitori delle estrazioni precedenti, devono ricordarsi che hanno 90 giorni di tempo per reclamare il premio vinto. I 90 giorni decorrono dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta vincita. Se si lascia passare questo tempo senza riscuotere, il premio è perso.

I premi in palio ogni turno

Ricordiamo che l’attuale formula della lotteria scontrini prevede estrazioni differire. In particolari ci sono:

sorteggi mensili (iniziati dall’11 marzo 2021, si fanno ogni secondo giovedì del mese con riferimento agli scontrini del mese prima)

(iniziati dall’11 marzo 2021, si fanno ogni secondo giovedì del mese con riferimento agli scontrini del mese prima) sorteggi settimanali (iniziati il 10 giugno 2021, si tengono ogni giovedì e vi partecipano gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima)

(iniziati il 10 giugno 2021, si tengono ogni giovedì e vi partecipano gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima) sorteggi annuali (vi partecipano gli scontrini dell’anno precedente e si fanno in date stabilite di volta in volta dall’Agenzia Dogane).

Il calendario completo (delle date) si trova sul sito istituzionale lotteria scontrini. Ogni turno sono previsti premi sia per acquirente che venditore. In dettaglio:

ogni estrazione mensile vincono 10 acquirenti (100.000 euro ad ognuno) e 10 venditori (20.000 euro per ciascuno)

vincono 10 acquirenti (100.000 euro ad ognuno) e 10 venditori (20.000 euro per ciascuno) ciascuna estrazione settimanale vincono 15 acquirenti (25.000 euro ognuno) e 15 venditori (5.000 euro ognuno)

vincono 15 acquirenti (25.000 euro ognuno) e 15 venditori (5.000 euro ognuno) ogni riffa annuale vincono 1 acquirente (5.000.000 di euro) e 1 venditore (1.000.000 di euro).

Lo stesso scontrino estratto determina la vincita sia per chi ha comprato che per chi ha venduto. Lo scontrino una volta vincente non parteciperà più a futuri sorteggi.

Lotteria scontrini, la riscossione del premio senza conto corrente

I fortunati vincitori delle estrazioni lotteria scontrini ricevono la comunicazione del premio vinto.

La ricevono tramite PEC o raccomandata A/R.

Si hanno poi 90 giorni di tempo per reclamare il premio. Per fare ciò bisogna recarsi presso l’ufficio Agenzia dogane e Monopoli territorialmente competente in base alla residenza o domicilio fiscale. In questa sede sarà effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento.

La via principale seguita per il pagamento del premio è quella del bonifico bancario o postale. Tuttavia, per chi è sprovvisto di conto corrente è possibile chiedere il pagamento mediante assegno circolare NON trasferibile.

Riassumendo…