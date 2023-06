Lotteria scontrini, si chiude per festa: salta il turno del 29 giugno 2023

Chi oggi, 29 giugno 2023, aspetta il turno infrasettimanale della lotteria scontrini non sarà accontentato. L’estrazione non si terrà ed è rimandata al prossimo giovedì. Il sorteggio interessa gli scontrini trasmessi al sistema da lunedì 19 giugno 2023 a domenica 25 giugno 2023.

Intanto, lo scorso 22 giugno si tenne la seconda estrazione annuale a cui presero parte gli scontrini trasmessi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Vincenti sono stati 1 acquirente (5.000.000 di euro) e 1 venditore (1.000.000 di euro).

La formula attuale

I nastri di partenza della lotteria scontrini furono tagliati l’11 marzo 2021, quando si tenne il primo sorteggio, Parteciparono gli scontrini del mese di febbraio dello stesso anno. Da quella data, ogni secondo giovedì del mese si ripete il turno. A ciascun turno partecipano gli scontrini del mese prima e vincono 10 acquirenti (100.000 euro ad ognuno) e 10 venditori (20.000 euro per ciascuno).

Altro nastro di partenza il 10 giugno 2021. Da questa data, alle estrazioni mensili, si sono aggiunte quelle settimanali. Si tengono ogni giovedì e vi partecipano gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica delle settimana prima.

A ciascun sorteggio vincono 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno).

Ci sono poi anche le estrazioni annuali. La prima ci fu il 4 giugno 2022 (scontrini trasmessi dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021). La seconda è quella del 22 giugno 2023 (scontrini trasmessi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022). Ad ogni estrazione vincono 1 solo acquirente e 1 solo venditore, rispettivamente 5.000.000 di euro e 1.000.000 di euro.

Lotteria scontrini, slitta il turno del 29 giugno 2023

Le estrazioni di questa edizione lotteria scontrini “differita” continuano come da calendario disponibile sul sito istituzionale del gioco. Partecipano gli scontrini dotati di codice lotteria e che non sono già risultati vincenti in turni precedenti. Questo significa che, lo scontrino una volta estratto non sarà più rimesso in gioco.

Ogni euro di spesa equivale ad un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000. Quindi, uno scontrino da 100 euro corrisponde a 100 biglietti che partecipano all’estrazione. Uno scontrino da 1.200 euro equivale a 1.000 biglietti.

A breve arriverà anche la lotteria scontrini istantanea. Si affiancherà e non sostituirà alla formula attuale. Tuttavia, quando sarà messa in campo, l’acquirente al momento dell’acquisto dovrà decidere se per quell’acquisto intende partecipare a quella periodica o istantanea.

Intanto, come anticipato in premessa, il turno infrasettimanale di oggi, 29 giugno 2023, non si terrà. E non si farà in quanto gli uffici dell’Agenzia Dogane e Monopoli (che gestisce il gioco) sono chiusi in considerazione della festività dei Santi Patroni di Roma, Pietro e Paolo. Tutto rimandato, quindi, al prossimo giovedì 6 luglio.

