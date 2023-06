Lotteria scontrini istantanea, non inizierà prima di questa data

La lotteria scontrini differita (ossia quella con estrazioni periodiche) continua, anche se questo giovedì, 29 giugno 2023, salterà il turno in concomitanza con la festa dei Santi Pietro e Paolo, Patroni di Roma (in quel giorno gli uffici dell’Agenzia Dogane sono chiusi).

Intanto sono mossi i primi passi verso la nuova lotteria scontrini istantanea. Quindi, la possibilità di vincere immediatamente (al momento dell’acquisto) senza dover aspettare il sorteggio differito. La lotteria scontrini istantanea si affiancherà e NON si sostituirà a quella attuale.

Significa, quindi, che arriverà il momento in cui le due formule si affiancheranno. Ad oggi non sappiamo ancora quando si partirà con le vincite istantanee. Sappiamo però la data prima della quale probabilmente non inizierà.

Com’è il gioco oggi

La lotteria scontrini differita prevede sorteggi mensili (iniziati l’11 marzo 2021 si fanno ogni secondo giovedì del mese), settimanali (partiti il 10 giugno 2021 si tengono ogni giovedì) e annuali (le prime due estrazioni sono quelle del 4 giugno 2022 e del 22 giugno 2023).

Il gioco, legato agli acquisti di beni e servizi certificati da scontrino elettronico, prevede premi sia per chi ha comprato sia per chi ha venduto. In dettaglio:

ogni turno mensile vincono 10 acquirenti (100.000 euro ad ognuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno)

vincono 10 acquirenti (100.000 euro ad ognuno) e 10 venditori (20.000 euro ciascuno) ogni sorteggio settimanale del giovedì sono vincenti 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno)

del giovedì sono vincenti 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ciascuno) in ciascuna estrazione annuale vincono 1 solo acquirente (5.000.000 di euro) e 1 solo venditore (1.000.000 di euro).

Per partecipare serve il codice lotteria, da mostrate al venditore al momento dell’acquisto. Chi non lo ha può generarlo direttamente dal sito istituzionale lotteria scontrini. Lo scontrino se è vincente per l’acquirente lo è in automatico anche per il venditore e una volta estratto non parteciperà agli altri sorteggi.

Quando inizierà la lotteria scontrini istantanea?

Ci sarà, come detto, anche una lotteria scontrini istantanea. Le regole tecniche sono quelle dettate dall’Agenzia Entrate nel Provvedimento del 18 gennaio 2023.

I commercianti sono chiamati ad adeguare i propri registratori di cassa per mettere agli acquirenti di partecipare a quest’altra formula del gioco. I registratori dovranno essere in grado di generare il c.d. codice bidimensionale. Sarà questo codice a partecipare alle estrazioni istantanee.

Da precisare che l’acquirente al momento dell’acquisto dovrà decidere se partecipare alla lotteria differita (in questo caso serve il codice lotteria) o a quella istantanea. Lo stesso acquisto non può, quindi, partecipare ad entrambe.

Ad ogni modo, ad oggi, non si sa ancora quando partirà. L’unica cosa che possiamo dire è la data prima della quale probabilmente non comincerà. Dovrebbe essere il 2 ottobre 2023, ossia la data entro cui i commercianti sono chiamati ad adeguare i registratori (come indicato nel citato provvedimento).

Ricordiamo anche che a fronte della spesa sostenuta dal commerciante nel 2023 per l’adeguamento è riconosciuto un bonus registratore telematico. Un credito d’imposta pari al 100% della spesa per un massimo di 50 euro per ogni strumento.

Riassumendo…