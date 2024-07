L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare lettere ai contribuenti per segnalare eventuali discrepanze tra i dati delle fatture elettroniche, i corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente, e quelli indicati nella dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2021. Questi avvisi, che fanno parte di un processo di controllo standard, sono progettati per incoraggiare la conformità volontaria e semplificare i rapporti tra il fisco e i contribuenti.

Queste comunicazioni vengono inviate al domicilio digitale dei contribuenti Iva e sono disponibili anche nel “Cassetto fiscale” e nell’applicativo web “Fatture e Corrispettivi”.

Cosa possono fare i contribuenti

Con un provvedimento del 15 luglio 2024, il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, ha stabilito le modalità con cui queste informazioni sono rese disponibili, in conformità con la legge di Stabilità 2015.

I contribuenti destinatari di queste comunicazioni hanno l’opportunità di verificare i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Se riconoscono errori o omissioni segnalate, possono correggere la situazione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando così di sanzioni ridotte. Questo processo offre ai contribuenti un modo per regolarizzare la propria posizione fiscale senza incorrere in penalità severe.

Il ravvedimento operoso, infatti, è uno strumento che permette ai contribuenti di correggere errori o omissioni fiscali con una riduzione delle sanzioni. Questo processo è vantaggioso perché incoraggia i contribuenti a regolarizzare la propria posizione senza attendere l’avvio di procedimenti più severi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se i contribuenti ritengono che i dati forniti in dichiarazione siano corretti, possono, invece, richiedere chiarimenti all’amministrazione fiscale. Queste richieste possono essere effettuate direttamente o tramite intermediari incaricati e seguono le stesse modalità utilizzate dall’Agenzia per l’invio delle comunicazioni.

Come accedere alle lettere fatture elettroniche

Questo garantisce che i contribuenti possano accedere facilmente alle informazioni e prendere le necessarie azioni correttive.

Questo sistema di comunicazione e controllo presenta diversi vantaggi. Innanzitutto, promuove la trasparenza tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti, facilitando un dialogo costruttivo e aperto. Inoltre, offre ai contribuenti la possibilità di correggere eventuali errori in modo proattivo, riducendo il rischio di sanzioni più severe in futuro.

