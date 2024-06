La scelta “dove presentare il modello 730 “per la dichiarazione dei redditi in Italia è una decisione importante che può influenzare sia la precisione della dichiarazione stessa che il costo del servizio. I due principali canali disponibili, per coloro che decidono di non utilizzare il 730 precompilato fai da te, sono i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i commercialisti.

Ogni opzione presenta vantaggi e svantaggi che possono variare in base alla complessità della situazione fiscale del contribuente e alle sue esigenze specifiche.

I CAF sono diffusi capillarmente sul territorio nazionale e offrono un servizio economico, particolarmente adatto a chi ha una situazione fiscale meno complessa, come i dipendenti senza ulteriori fonti di reddito o investimenti complessi.

La loro accessibilità e la tariffa contenuta li rendono una scelta conveniente per molti. Tuttavia, i CAF possono presentare limitazioni in termini di personalizzazione del servizio e tempi di attesa, specialmente nei periodi di picco.

D’altra parte, i commercialisti offrono un servizio altamente personalizzato, ideale per chi ha una situazione fiscale articolata.

Il 730 al CAF può essere meno costoso

La scelta tra CAF e commercialista, quindi, deve essere ponderata considerando la propria situazione fiscale, il budget a disposizione e la necessità di supporto personalizzato. Ciò che bisogna considerare sono i vantaggi e gli svantaggi:

Per chi decide di rivolgersi al CAF per fare il proprio Modello 730, deve considerare i seguenti fattori (favorevole e sfavorevoli)

costo inferiore: solitamente, il CAF ha tariffe più basse rispetto a un commercialista;

supporto per dichiarazioni meno complesse: se la situazione fiscale è meno complessa, ad esempio se il contribuente è un dipendente ovvero pensionato senza altre fonti di reddito o investimenti complessi, il CAF può gestire efficacemente la dichiarazione Questo non vuol dire che all’interno del CAF non possano essere operatori professionalmente qualificati tali da poter gestire dichiarazioni corpose e più complicate;

disponibilità e accessibilità: i CAF sono diffusi sul territorio e offrono un’ampia disponibilità di orari, facilitando l’accesso ai servizi;

meno personalizzazione: il servizio potrebbe essere (ma non è detto che lo sia) meno personalizzato rispetto a quello offerto da un commercialista, con un supporto più standardizzato;

code e tempi di attesa: durante il periodo di dichiarazione, è probabile incontrare tempi di attesa più lunghi.

Ricordiamo che di recente l’Agenzia Entrate ha diramato le istruzioni per i CAF in merito al visto conformità sul 730.

Dichiarazione redditi: il 730 dal commercialista

Per chi ha una situazione fiscale articolata che include, ad esempio, redditi provenienti da diverse fonti, investimenti complessi o proprietà immobiliari multiple, fare il 730 dal commercialista potrebbe rivelarsi la scelta più giusta. In tal caso di presume di aver a che fare con un soggetto altamente qualificato nel settore fiscale. Ribadiamo che ciò non vuol dire che nei CAF non ci siano operatori qualificati e professionali al pari di un commercialista.

Ad ogni modo, anche rivolgersi al commercialista per il fare il Modello 730, ha i suoi vantaggi e svantaggi che vanno ponderati:

consulenza personalizzata: un commercialista offrirebbe un servizio più personalizzato e può fornire consulenze specifiche sulla propria situazione fiscale;

gestione di situazioni complesse: per chi ha una situazione fiscale complessa (come redditi da diverse fonti, investimenti, proprietà multiple, ecc.), un commercialista potrebbe rilevarsi più adatto a gestirla;

continuo supporto: possibilità di avere un supporto continuo durante tutto l’anno, non solo durante il periodo di dichiarazione;

costo maggiore: il costo di un commercialista è generalmente più alto rispetto a quello del CAF;

accessibilità: potrebbe essere meno accessibile, sia in termini di orari che di disponibilità.

Riassumendo…