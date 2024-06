La dichiarazione IMU (Imposta Municipale Unica) è un adempimento fiscale che interessa milioni di proprietari immobiliari in Italia. L’IMU è una delle imposte più rilevanti per le casse comunali, ed è fondamentale conoscere i costi associati alla sua dichiarazione.

L’IMU è un’imposta dovuta da chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Non è dovuta sull’abitazione principale, salvo che non si tratti di immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8, e A/9). La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni che incidono sul calcolo dell’imposta, come l’acquisto o la vendita di un immobile, o la modifica della sua destinazione d’uso.

Come e dove si presenta

Quindi, entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno è domenica), si presenta la Dichiarazione IMU 2024 (anno d’imposta 2023).

La dichiarazione IMU è diretta al comune in cui si trovano gli immobili oggetto dell’imposta. La presentazione può essere fatta direttamente dal contribuente con una delle seguenti modalità:

online: attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS

presso gli uffici comunali: recandosi direttamente presso gli uffici del comune di ubicazione dell’immobile.

In alternativa è possibile presentare la dichiarazione tramite intermediari abilitati. come commercialisti, CAF o altri professionisti abilitati i quali possono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti.

Quanto costa fare la Dichiarazione IMU dal Commercialista o CAF

Uno dei principali costi diretti legati alla dichiarazione IMU è il compenso per i servizi di consulenza fiscale. Molti contribuenti si rivolgono a commercialisti o CAF (Centri di Assistenza Fiscale) per compilare e presentare correttamente la dichiarazione. Il costo medio per questi servizi varia da 50 euro a 150 euro, a seconda della complessità della situazione fiscale del contribuente e del numero di immobili posseduti. Le tariffe possono aumentare se sono necessarie consulenze specifiche o se la dichiarazione include immobili in più comuni.

Alcuni contribuenti preferiscono utilizzare software di dichiarazione fiscale per gestire autonomamente la propria IMU. Questi software, offerti da diverse aziende, hanno costi variabili che vanno dai 30 euro ai 100 euro all’anno. Utilizzare un software può essere una soluzione conveniente per chi ha una buona dimestichezza con le procedure fiscali e possiede un numero limitato di immobili.

I costi indiretti della Dichiarazione IMU

Ci sono poi da prendere in considerazione i costi indiretti, tra cui:

tempo e risorse Personali: la preparazione della dichiarazione IMU richiede tempo e attenzione. La raccolta della documentazione necessaria, il calcolo dell’imposta e la verifica delle aliquote comunali possono richiedere diverse ore di lavoro. Per chi sceglie di gestire la dichiarazione in modo autonomo, il tempo impiegato rappresenta un costo indiretto significativo, soprattutto se sottratto ad altre attività lavorative o personali.

errori e sanzioni: gli errori nella dichiarazione IMU possono comportare sanzioni amministrative. La mancata presentazione della dichiarazione o l’omissione di informazioni rilevanti può portare a sanzioni amministrative che vanno dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro.

Inoltre, gli errori nei calcoli possono generare ulteriori costi, come il pagamento di interessi di mora. È quindi fondamentale assicurarsi della correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione.

Per gli errori o l’omissione è comunque previsto il ravvedimento operoso dichiarazione IMU. Quindi, possibilità di rimediare spontaneamente pagando sanzione ridotta.

Riassumendo