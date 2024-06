Ci sono le istruzioni per la cessione del c.d. bonus chef. Sono contenute nel Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 31 maggio 2024.

Ci riferiamo al credito d’imposta introdotto con la Legge di bilancio 2021 previsto a fronte di spesa sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 da cuochi professionisti per:

acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;

acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

L’importo del beneficio è pari al 40% delle spese sostenute (pagamento tracciabile).

I requisiti e la domanda

Ad ogni modo il bonus non può essere superiore a 6.000 euro.

Affinché se ne abbia diritto è necessario che siano rispettati alcuni requisiti. In primis, i destinatari sono i cuochi, residenti in Italia o stabiliti in Italia. Inoltre, in capo ad essi deve risultare soddisfatta almeno una delle due seguenti condizioni:

essere stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure

essere stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Il riconoscimento del credito d’imposta non è stato automatico, Per averlo era necessario fare domanda bonus chef entro il 3 aprile 2023. Il beneficio assegnato a ciascun richiedente è visualizzabile nel proprio cassetto fiscale dell’Agenzia Entrate di ciascun beneficiario.

Bonus chef: come cederlo a terzi

Per l’utilizzo del bonus chef sono previste due alternative, ossia:

in compensazione nel Modello F24 (codice tributo 7053 – Risoluzione n. 71/E del 2023)

cessione a terzi.

Le istruzioni per la cessione bonus chef (Provvedimento 31 maggio 2024) prevedono che:

i beneficiari del credito d’imposta devono comunicare la propria scelta di cessione all’interno della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata dell’Agenzia Entrate

il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto.

Il cessionario, dopo che tutto ciò è stato fatto, potrà utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo “7053”.

Riassumendo