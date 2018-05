Assunzioni Luxottica 2018: nuove offerte lavoro, ecco le posizioni aperte

Nuove offerte di lavoro da parte di Luxottica che assume in Italia. Il celebre gruppo che opera nel settore dell’ottica fondata da Leonardo del Vecchio ha da poco dato il via ad un progetto di fusione con la Essilor International, multinazionale francese del settore ottico, che porterà alla creazione di numerosi posti di lavoro.

Luxottica lavora con noi, le nuove offerte di lavoro

Luxottica Group SpA è presente in tutto il mondo con oltre 9mila negozi e conta 70mila dipendenti. Grazie all’accordo con la multinazionale francese Essilor International per la creazione di un nuovo gruppo, la società investirà su centinaia di nuove assunzioni che nel corso degli anni dovrebbe arrivare a circa mille. Già nel 2015 aveva dato il via libera alla sperimentazione del patto generazionale per i giovani e la creazione di posti di lavoro grazie al turnover con chi è prossimo alla pensione per giungere alla stabilizzazione dei posti di lavoro giovanili. Attualmente sono aperte diverse posizioni per giovani laureati. Le figure ricercate sono pressoché a Milano e nella sede della provincia di Belluno. Si ricercano anche giovani senza esperienza che però saranno avviati a progetti di stage.

Ad oggi le posizioni aperte si dividono tra quelle nella sede di Milano e in Veneto. Per Milano si cercano Creative Team editorial strategist con ottima conoscenza della lingua inglese, almeno 4 anni di esperienza nel settore moda o lifestyle. Si cercano anche stagisti in Corporate finance analyst, internship marketing analyst e business analyst. Per i tirocini non è necessario avere esperienza ma serve una votazione minima di 100/110 oppure essere laureandi con una media degli esami non inferiore a 27, oltre all’ottima conoscenza della lingua inglese.

Per la sede di Agordo (Belluno) è aperto lo stage Luxottica operations per laureati o laureandi in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria dei Materiali, Economia, Statistica, Matematica, Informatica o discipline umanistiche. Si cerca anche un Retail planner per cui è necessaria la laurea in Ingegneria Gestionale, Economia, Statistica, Finance, Marketing o Store Operations, 1 anno di esperienza minimo e ottima conoscenza lingua inglese. Sempre per Belluno Luxottica è alla ricerca di Hr Specialist per cui serve laurea in in Psicologia, Scienze della Formazione, Giurisprudenza o altre materie umanistiche, oppure in Scienze Economiche o Ingegneria Gestionale, esperienza pregressa nel settore HR e ottima conoscenza inglese. Si cercano infine Supply Chain Project manager e industrial controller. Anche in questo caso è necessaria la laurea ed esperienza pregressa.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte con Luxottica si possono trovare alla pagina Luxottica lavora con noi oppure alla pagina dedicata sul portale Linkedin.

