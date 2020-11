Amazon ha aperto il nuovo deposito di smistamento a Cagliari e sta cercando 100 persone per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Di seguito le informazioni sulle figure ricercate.

Amazon apre nuovo deposito in Sardegna, 100 posti di lavoro

L’annuncio dell’apertura del nuovo centro smistamento è stata annunciata anche dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: “Non posso che essere felice per il fatto che una società globale come Amazon abbia deciso di proseguire con i propri investimenti nell’area metropolitana di Cagliari e nel sud della Sardegna”.

La struttura, infatti, avrà lo scopo di velocizzare le consegne nella zona, soprattutto quelle nella provincia di Cagliari e sud Sardegna. Si tratta, sicuramente, si una bella opportunità per la zona che avrà delle interessanti ricadute occupazionali.

Per quanto riguarda le figure ricercate, Amazon prevede l’assunzione diretta di 30 operatori di magazzino a tempo indeterminato e circa 70 posizioni per autisti sempre a tempo indeterminato. Sempre a Cagliari, Amazon è già presente con un customer center aziendale che impiega già mille persone, mentre il nuovo magazzino sarà di 6mila metri quadri.

Le varie figure ricercate

Oltre alle posizioni per operatori di magazzino e autisti, che riguardano il nuovo magazzino, sempre a Cagliari sono aperte delle offerte di lavoro per Costumer Service Operation, Costumer Service Continuous Improvement Expert, ingegneri sviluppatori e Project Manager che interessano il customer center aziendale. Tutti gli interessati che vogliono candidarsi con Amazon per le nuove posizioni aperte a Cagliari, possono farlo collegandosi alla pagina Amazon Jobs, dove sono elencate tutte le offerte di lavoro, anche negli altri magazzini italiani.

