3° Strategia Long con Barrier Option su FTSE MIB di IG: come è andata?

A scopo didattico illustrativo illustriamo l’utilizzo delle barrier call in una strategia che ha puntato sul ritorno del prezzo su un livello di resistenza.

È stata aperta una posizione long con una barrier call sul FTSE MIB , con livello di Knock Out a 16.000 punti e stop di 200 punti per puntare sulla salita del prezzo verso l’area di supporto in zona 16.500.

Questa era la situazione su un grafico con time frame a 10 minuti:

Il prezzo ha poi continuato verso la direzione attesa, bucando il target di 16.500 punti e generando un profitto di 103,7 euro

Nota Bene: il trading può comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore.