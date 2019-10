IG e le Barrier: cosa sono e come funzionano

Le Barrier sono degli strumenti finanziari, la cui caratteristica principale è quella di operare sui mercati con un maggiore controllo sulla gestione del rischio, grazie all’utilizzo della “barriera”, detta anche knock-out.

Vediamo alcune caratteristiche di questo strumento finanziario.

Innanzitutto, con le barrier è possibile operare sia al rialzo che al ribasso attraverso le barrier call e le barrier put. Occorre tenere a mente che le barrier possono solo essere acquistate e non vendute. Il vero vantaggio delle Barrier di IG è quello di poter impostare un livello barriera, che chiude automaticamente la posizione qualora il prezzo del sottostante lo raggiunga. Il premio inizialmente pagato rappresenta quindi la perdita massima. Per questo motivo il knock-out può essere comparato a una sorta di stop loss garantito, che in questo caso non viene pagato se non viene raggiunto.

Un altro vantaggio delle Barrier è l’elevata flessibilità operativa, dato che la leva varia in funzione del livello di barriera scelto (fino a un massimo di 1 a 100). Più il knock- out è vicino al prezzo del sottostante più la leva è alta e viceversa.

Infine, va menzionata la semplicità del pricing, dato che il prezzo si muove 1 a 1 con il sottostante, superando la complessità di calcolo delle opzioni tradizionali.

Vediamo in dettaglio come poter utilizzare questo strumento.

Innanzitutto è possibile aprire una posizione su diversi mercati: forex, indici e materie prime.

Il prezzo di apertura è dato dalla differenza tra il prezzo del sottostante e il livello barriera, più il premio del knock-out.

Se pensi che il valore del mercato sottostante salirà comprerai una “call”. In questo caso, i livelli di knock-out disponibili saranno al di sotto del prezzo del mercato sottostante e la posizione verrà chiusa automaticamente nel caso in cui tale livello venga raggiunto.

Ma potrai ovviamente chiudere la posizione in qualunque momento se i tuoi profitti ti sembrano soddisfacenti.

Al contrario, se pensi che il valore del mercato sottostante scenderà comprerai una “put” e i livelli di knock-out disponibili saranno sempre al di sopra del prezzo del mercato scelto. In entrambi i casi il vantaggio di poter impostare la barriera ti garantisce di stabilire il livello di rischio massimo che sei disposto a correre.

​Tutte le barrier hanno una scadenza che varia dai 6 ai 12 mesi dall’apertura delle posizioni.

Per capire meglio il funzionamento e i relativi costi si può approfondire l’argomento su IG.com.