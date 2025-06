Genitore affidatario. Detrazione carichi di famiglia al 100% anche per i figli maggiorenni (Corte di Cassazione)

Con l’ordinanza n. 15224/2025, la Corte di Cassazione offre un importante chiarimento in materia di detrazioni per carichi di famiglia: il genitore affidatario, già titolare al 100 % della detrazione quando i figli sono minorenni, mantiene integralmente il beneficio anche dopo il raggiungimento della maggiore età dei medesimi, senza che sia necessario un nuovo accordo con l’altro genitore separato o divorziato.

In concreto, la Suprema Corte ha riformulato la decisione di merito che limitava la detrazione al 50 %, riaffermando la prevalenza del criterio dell’affidamento sul mero dato anagrafico.

L’articolo 12 del DPR 917/86, TUIR disciplina le detrazioni d’imposta per i familiari a carico, fissando importi che il contribuente sottrae dall’IRPEF lorda qualora il suo reddito non superi determinati scaglioni.

Per i figli—minorennI o maggiorenni—la detrazione spettante è attribuita “di regola nella misura del 50 % a ciascun coniuge”.

La norma introduce però una serie di eccezioni pensate a tutelare il genitore che sostiene concretamente le spese di mantenimento, soprattutto in situazioni di crisi della coppia.

Il testo vigente dell’art. 12 del TUIR detrazioni per carichi di famiglia stabilisce, al comma 1 lett c) che:

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore, il quale, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore una somma pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 % della stessa.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.