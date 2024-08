Aprirà prima del previsto la Metro 4 di Milano. Si tratta della quinta metropolitana nel capoluogo meneghino. L’attesa dunque si preannuncia meno lunga del previsto, ma quanto è costata? La M4 sarà operativa già a partire da settembre, quindi per l’inaugurazione i giorni sono ormai davvero contati. Andiamo però a fare un po’ di conti in tasca a quello che è stato un progetto tanto atteso quanto ambizioso.

Un progetto ambizioso che arriva in anticipo

Il sindaco Beppe Sala ha dato la bella notizia ai milanesi, la Metro 4, la quinta metropolitana di Milano, arriverà già a partire da settembre.

Stiamo parlando dell’apertura del tratto della M4, ossia quello che dalla stazione di San Babila va fino a San Cristoforo, alla periferia sud ovest della città capoluogo lombardo. La rete di ferrovie urbane più grande d’Italia quindi si fa ancora più ampio, ma i costi sono stati davvero proibitivi. Parliamo infatti di un progetto che è venuto a costare miliardi di euro. Del restoè alquanto giustificata, visto che parliamo di una metro che ogni anno trasporta 86 milioni e passa di passeggeri.

E non finisce qui, visto che il Comune sta già da tempo pensando a un ulteriore prolungamento che arriverà verso l’Idroscalo e la stazione di Segrate. La conferma da parte del sindaco è arrivata direttamente via social attraverso una diretta online. L’inaugurazione come detto è fissata per settembre, ma la Metro 4 sarà attiva nella sua interezza solo a partire dalla seconda metà di novembre. Al momento la circolazione dei treni è sospesa fino al 6 agosto proprio per i test nel lungo tratto appena concluso, che va da San Babila fino al capolinea sud occidentale di San Cristoforo.

Metro M 4, un progetto caro, ma necessario

Come detto, con la quinta metropolitana di Milano parliamo di un progetto che è costato davvero molto, ma che a conti fatti andava necessariamente completato.

“A oggi trasportiamo circa 45mila utenti al giorno e 30mila nel weekend. San Babila è la stazione più utilizzata. A regime, la M4 trasporterà 86 milioni di passeggeri all’anno. Sarà importantissima per l’ambiente con una riduzione di circa 10mila tonnellate l’anno di CO2 e circa 5 milioni di tragitti in auto evitati”.

Ilsarà di 15 chilometri con 21 fermate che collegheranno per la prima volta l’aeroporto di Linate al resto della città. Ma quanto è costato in totale il lavoro per portare a complimento questo importante piano della mobilità milanese? La risposta è 2,3 miliardi di euro. Ecco le parole del sindaco Beppe Sala via social:

Come detto, già previsto un ulteriore prolungamento verso l’idroscalo e Segrate. Qui in futuro dovrebbe poi sorgere anche la stazione supplementare periferica per l’alta velocità a Milano, che dovrebbe chiamarsi Porta Est. Per quanto riguarda questo ennesimo prolungamento della metropolitana si stima invece un costo complessivo di altri 55 milioni di euro.

