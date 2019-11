I marchi più amati dagli italiani 2019: i migliori secondo Best Brands

Torna “Best Brands 2019”, la classifica sui marchi preferiti dagli italiani. Molte sorprese nella nuova top sui migliori marchi con Ferrero che ha sorpassato Ferrari e torna ad essere il brand più amato. In lizza anche grandi realtà come Amazon, WhatsApp, Google, Apple e molte altre.

Ferrero sorpassa Ferrari nella classifica Corporate

Durante l’evento “Best Brands 2019” in cui sono stati assegnati i vari riconoscimenti, è emerso che Amazon si conferma in pole per quanto riguarda i brand della digital life mentre Coca Cola è risultata essere la migliore tra i brand prodotto. Le marche vengono selezionate considerando la quota di mercato e gli investimenti pubblicitari, in seguito i brand selezionati vengono sottoposti alla valutazione dei consumatori

Partiamo dalla classifica Corporate, in cui Ferrero conquista il podio seguita da Ferrari. Nella top ten anche Bmw, Volkswagen, Pirelli, Barilla, L’Oreal, Eni e Lidl.

Amazon vince nella classifica Digital

Nella classifica Product, in cui vengono considerate le quote di mercato, fedeltà d’acquisto, price positioning, è Coca Cola a vincere. In linea generale qui prevalgono brand legati al settore food ma non solo. Altri brand presenti in questa top 10 sono Lego, Nutella, Dash, Mulino Bianco, Findus, Algida, Rio Mare, Samsung e Nike.

Jbl, invece, primeggia nella classifica Growth, in cui si considerano le marche in termini di crescita. Nella stessa classifica troviamo Farchioni, Heineken, Baileys, Muller, Yamamay, Activia, Dove, Sant’Anna e Pepsi. Interessante anche la classifica Digital in cui quasi in maniera ovvia sul podio si trovano Amazon, Samsung e Paypal mentre la top ten è composta da WhatsApp, Google, Apple, Booking, Youtube, GoPro e Sony.

I migliori marchi Made in Italy 2019 secondo BrandZ: Gucci al timone

