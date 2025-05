È arrivata l’auto volante, quanto costa l’aircar di Klein Vision

Altro che irrealizzabile, l’auto volante non è più soltanto un sogno da film di fantascienza. Oggi esiste davvero, si chiama aircar e ha già ricevuto la certificazione ufficiale dell’autorità aeronautica della Slovacchia. Si tratta di un veicolo ibrido, in grado di viaggiare su strada come una normale automobile e, all’occorrenza, trasformarsi in un mezzo in grado di volare. Il progetto, sviluppato dalla società Klein Vision, è frutto di anni di studio e sperimentazione, e rappresenta una delle innovazioni più affascinanti del settore dei trasporti. Non si tratta di un prototipo, ma di un modello funzionante, che ha già effettuato numerosi voli dimostrativi e si prepara a entrare sul mercato.

Il concetto di auto volante ha sempre suscitato grande interesse, ma è stato a lungo frenato da limiti tecnici, regolamentazioni complesse e costi elevati. Aircar rompe questo schema, proponendosi come un prodotto concreto, certificato e, per quanto riservato a pochi, acquistabile. Secondo le informazioni attuali, il prezzo di vendita previsto per una aircar dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 mila euro. Una cifra elevata, ma in linea con le prime fasi di una rivoluzione tecnologica che, con il tempo, potrebbe abbassare i costi e ampliarne l’accessibilità.

Auto volante, caratteristiche e funzionamento del veicolo

L’aircar è un veicolo che può compiere la trasformazione da automobile ad aeroplano in meno di tre minuti. In configurazione terrestre si presenta come una coupé sportiva a due posti, con linee eleganti e un design aerodinamico. Al momento del decollo, le ali si dispiegano lateralmente e il veicolo si trasforma in un aereo ultraleggero. Il passaggio da una modalità all’altra avviene in modo completamente automatizzato, premendo semplicemente un comando nel cruscotto.

Il motore è un propulsore ibrido alimentato a benzina, con una potenza di circa 160 cavalli, sufficiente per raggiungere una velocità di volo di oltre 170 chilometri orari e un’autonomia di circa mille chilometri. Per il decollo è necessario uno spazio minimo, simile a una pista di piccolo aeroporto, quindi non si tratta ancora di un veicolo in grado di partire da un tetto o da un cortile. Tuttavia, la possibilità di decollare e atterrare da aree attrezzate rende aircar una soluzione concreta per collegamenti rapidi tra città, evitando il traffico e accorciando notevolmente i tempi di percorrenza.

Dal punto di vista della sicurezza, aircar è stato sottoposto a più di duecento decolli e atterraggi, dimostrando affidabilità e stabilità. Il veicolo è omologato per il volo VFR, cioè a vista, e può essere pilotato da chi possiede una licenza di volo sportiva. Al momento non è previsto un impiego commerciale esteso, ma le potenzialità sono notevoli, soprattutto per imprenditori, professionisti e utenti privati in grado di sostenere i costi di acquisto e manutenzione.

Un mercato in fase di decollo

L’introduzione di aircar apre scenari completamente nuovi per la mobilità del futuro. Il concetto stesso di trasporto individuale potrebbe subire una trasformazione radicale nei prossimi decenni. Le grandi città stanno già valutando la possibilità di creare spazi destinati al decollo e all’atterraggio di veicoli volanti, e le normative stanno lentamente adeguandosi a questa evoluzione.

Aircar rappresenta solo uno dei progetti in fase avanzata. Altre aziende, tra cui colossi dell’automotive e startup innovative, stanno sviluppando modelli simili, spesso a propulsione elettrica, capaci di decollare verticalmente e destinati anche all’uso urbano. Tuttavia, aircar ha il vantaggio di essere già una realtà operativa, non un semplice concept. La sua presenza sul mercato costituisce un segnale chiaro che il cambiamento è già iniziato.

Il prezzo resta, per ora, una barriera significativa. Mezzo milione di euro è un investimento alla portata di pochi, ma non bisogna dimenticare che anche le prime automobili erano beni di lusso. Col tempo, la diffusione della tecnologia e la nascita di un mercato competitivo potrebbero portare a un abbattimento dei costi. Inoltre, l’interesse da parte di governi e investitori potrebbe favorire programmi di incentivazione e progetti di infrastruttura dedicati.

In questa fase, l’utilizzo più realistico dell’aircar è quello legato alla mobilità privata e al trasporto executive. Un imprenditore che debba spostarsi rapidamente tra due sedi aziendali, o un medico che lavori in zone difficilmente raggiungibili, potrebbero beneficiare concretamente di questa tecnologia. A lungo termine, però, l’obiettivo è più ambizioso: rendere possibile a tutti di volare, integrando cielo e strada in un’unica rete di mobilità.

Auto volante, verso un nuovo modo di viaggiare

La mobilità sta vivendo una trasformazione epocale, spinta dalla tecnologia e dalle esigenze di un mondo sempre più veloce e interconnesso. Aircar non è soltanto un’auto volante, ma un simbolo di ciò che sarà possibile realizzare nel prossimo futuro. La sua commercializzazione segna l’inizio di una nuova era in cui il concetto stesso di viaggio cambierà radicalmente.

Come ogni innovazione rivoluzionaria, l’aircar solleva interrogativi, dubbi e anche entusiasmo. Ma una cosa è certa: il cielo, finora riservato agli aerei e agli elicotteri, potrebbe presto diventare accessibile a chi oggi guida un’automobile. E forse, tra qualche anno, vedere una vettura sollevarsi in volo non sembrerà più così straordinario.

In sintesi